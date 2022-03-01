Росія може завдати ударів по інформаційних центрах українських спецслужб, — Міноборони РФ

Удар може бути завдано по технологічних об'єктах, які здійснюють "інформаційні атаки" на Росію.

Міністерство оборони Росії попередило про завдання удару високоточною зброєю по військових об'єктах Києва, які здійснюють інформаційні атаки на Росію.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"З метою припинення інформаційних атак проти Росії, по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру психологічних спецоперацій (ПСО) у Києві, будуть завдані удари високоточною зброєю", — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Повідомляється, що "інформаційні атаки" по Росії здійснюються з 72 центру ПСО ЗСУ спільно з підрозділами кібероперації Служби безпеки України, які використовують для цього "апаратно-програмні комплекси й об'єкти зв'язку в Києві".

У зв'язку з цим Міноборони РФ закликало мешканців будинків, розташованих біля цих об'єктів, покинути своє житло. Зазначимо, що 72 центр ПСО розташований в місті Бровари, Київської області.

Раніше повідомлялося, що 1 березня російські війська завдали ракетного удару по площі Свободи в центрі Харкова. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні, внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 людей і понад 20 отримали поранення.