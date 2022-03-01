Обстріл центру Харкова забрав життя щонайменше 10 осіб: нові подробиці (відео)

Після обстрілу площі Свободи в центрі Харкова рятувальники зафіксували щонайменше 10 загиблих.

Після удару по Харківській обласній державній і прилеглих будинках 20 людей отримали поранення, професійні рятувальники та волонтери витягли з-під уламків 10 осіб і продовжують розчищати завали. Подробиці у Facebook опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні.

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Представник МЗС Індії Аріндам Багчі на своїй сторінці у Twitter заявив, що внаслідок обстрілу загинув індійський громадянин, який навчався у Харкові. Співробітники міністерства намагаються зв'язатися з його родичами.

"Міністр закордонних справ викликає послів Росії та України, щоб повторити нашу вимогу про терміновий безпечний прохід для громадян Індії, які все ще перебувають у Харкові та містах в інших зонах конфлікту. Аналогічні дії роблять і наші посли в Росії та Україні", — написав спікер у Twitter.

[ + – ] Порятунок постраждалих від обстрілу площі Свободи у Харкові

На опублікованому відео показано, як рятувальники розбирають завали та вилучають містян за допомогою спеціальних інструментів. Постраждалих на ношах доставляють до машин "швидкої допомоги", крім того, бригади медиків допомагають надавати необхідну допомогу на місцях.

Як встановила ДСНС, обстріл із боку російських військ знищив сходову клітку та значно пошкодив коридори на всіх поверхах будівлі облдержадміністрації, крім того окупанти потрапили до оперного театру, філармонії та житлового масиву, що складається переважно з будинків на чотири-п'ять поверхів.

Раніше стало відомо, що російська армія завдала удару по центру Харкова. Унаслідок обстрілу в будинках на площі Свободи вилетіли шибки, крім того знищено кілька автомобілів.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін пояснив, чому РФ завдала по житлових кварталах Харкова удару з РСЗВ. Він нагадав, що російські війська вже використовували такі методи під час воєн у Чечні, і наголосив: випадково потрапити снарядами з реактивних систем залпового вогню по густонаселених районах неможливо.