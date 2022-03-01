Обстрел центра Харькова унес жизни минимум 10 человек: новые подробности (видео)

После обстрела площади Свободы в центре Харькова спасатели зафиксировали минимум 10 погибших.

После удара по Харьковской областной государственной и близлежащим домам 20 человек получили ранения, профессиональные спасатели и волонтеры вытащили из-под обломков около 10 человек и продолжают расчищать завалы. Подробности в Facebook опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

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Представитель МИД Индии Ариндам Багчи на своей странице в Twitter заявил, что в результате обстрела погиб индийский гражданин, который учился в Харькове. Сотрудники министерства пытаются связаться с его родственниками.

"Министр иностранных дел вызывает послов России и Украины, чтобы повторить наше требование о срочном безопасном проходе для граждан Индии, которые все еще находятся в Харькове и городах в других зонах конфликта. Аналогичные действия предпринимают и наши послы в России и Украине", — написал спикер в Twitter.

[ + – ] Спасение пострадавших от обстрела площади Свободы в Харькове

На опубликованном видео показано, как спасатели разбирают завалы и извлекают горожан при помощи специальных инструментов. Пострадавших на носилках доставляют к машинам "скорой помощи", кроме того, бригады медиков помогают оказывать необходимую помощь на местах.

Как установила ГСЧС, обстрел со стороны российских войск уничтожил лестничную клетку и значительно повредил коридоры на всех этажах здания облгосадминистрации, кроме того оккупанты попали в оперный театр, филармонии и жилого массива, который состоит преимущественно из домов в четыре-пять этажей.

Ранее стало известно, что российская армия нанесла удар по центру Харькова. В результате обстрела в зданиях на площади Свободы вылетели стекла, кроме того уничтожены несколько автомобилей.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин объяснил, почему РФ нанесла по жилым кварталам Харькова удар из РСЗО. Он напомнил, что российские войска уже использовали такие методы во время войн в Чечне, и подчеркнул: случайно попасть снарядами из реактивных систем залпового огня по густонаселенным районам невозможно.