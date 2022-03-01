Россия может нанести удары по информационным центрам украинских спецслужб, — Минобороны РФ

Удар может быть нанесен по технологическим объектам в Киеве, которые совершают "информационные атаки" на Россию.

Министерство обороны России предупредило о нанесении удара высокоточным оружием по военным объектам Киева, которые совершают информационные атаки на Россию.

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"В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций (ПСО) в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сообщается, что "информационные атаки" по России совершаются из 72 центра ПСО ВСУ совместно с подразделениями кибероперация Службы безопасности Украины, которые используют для этого "аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве".

В связи с этим Минобороны РФ призвало жителей домов, расположенных возле этих объектов, покинуть свои жилища. Отметим, что 72-й центр ПСО находится в городе Бровары, Киевской области.

Ранее сообщалось, что 1 марта российские войска нанесли ракетный удар по площади Свободы в центре Харькова. Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине, в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек и более 20 получили ранения.