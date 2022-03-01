Через обстріл російськими окупантами телевежі в Києві загинуло 5 людей, — ДСНС

Телевежа розташована біля метро "Дорогожицька", а біля неї розташований пам'ятник жертвам "Бабиного Яру", куди також потрапив снаряд.

Увечері в Києві російські окупанти двічі обстріляли телевежу. Внаслідок чого п'ятеро людей загинуло. Крім того, п'ятеро людей були поранені. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних подій у коментарі "Суспільному".

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Телевежа розташована біля метро "Дорогожицька" в Києві. Біля неї розташована пам'ятник жертвам "Бабиного Яру", туди також потрапив снаряд.

Нагадаємо, 1 березня по телевежі в Києві завдали два ракетні удари. У МВС повідомили, що через потрапляння в апаратну телевежу можуть не працювати деякі українські канали. Постріл був направлений саме в апаратну телевежу, ймовірно, щоб зупинити мовлення українських каналів. 385-метрова телевежа є найвищою спорудою України. Незадовго до потрапляння у вежу в Києві було оголошено загрозу авіаудару.

За кілька годин до цього російське Міністерство оборони анонсувало завдання ударів по інформаційних центрах українських спецслужб із високоточної зброї. Окупанти пояснили своє рішення "інформаційними атаками" на Росію з боку українських спецслужб. Таким чином, удар високоточною зброєю може бути завдано по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру психологічних спецоперацій у Києві.