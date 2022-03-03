Чтобы стать новым Илоном Маском нужно иметь определенный тип лица: ученые объяснили какой

Новое исследование показало, что предприниматели чаще имеют симметричное лицо и выступающие скулы.

Ученые из Кипрского университета задались вопросом: что может подтолкнуть человека стать предпринимателем и заниматься своим бизнесом? Оказалось, что кроме просто желания и наличия бизнес-идеи стремление стать предпринимателем может быть связано с определенными чертами лица человека, сообщает Daily Mail.

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Ученые из Кипрского университета выяснили, что предприниматели, которые хотят стать следующими Илоном Маском или Ричардом Брэнсоном чаще имеют симметричное лицо и выступающие скулы.

Такие черты лица повышают шансы стать предпринимателями, но это никоим образом не влияет на то, насколько успешными люди станут в своем бизнесе, говорят ученые.

"Результаты нашего исследования показывают, что внешний вид лица связан с появлением лидеров в бизнесе, но это не связано с их последующей деловой успешностью", — говорит Димостенис Стефанидис из Кипрского университета.

[ + – ] Ученые из Кипрского университета выяснили,что предприниматели, которые хотят стать следующими Илоном Маском или Ричардом Брэнсоном чаще имеют симметричное лицо и выступающие скулы Фото: Daily Mail

В рамках исследования ученые проанализировали базу данных лиц белых мужчин-предпринимателей и не предпринимателей в США. Они выбрали три ключевых компонента: соотношении ширины лица к высоте, выступ скул и симметрию лица.

Выяснилось, что у мужчины, у которых симметричное лицо и выступающие скулы, чаще становились предпринимателями. А соотношение ширины лица к высоте никак на этот показатель не влияло. Но то, что они стали предпринимателями и имели такие черты лица, никак не повлияло на их успешность в бизнесе, говорят ученые.

Но это только первый этап исследований. Для более полной картины ученые хотят провести анализ лиц еще и женщин, а также мужчин и других рас.

"Также мы хотим узнать, как влияют черты лица на то воспринимают ли человека как лидера или нет, и не только в бизнесе", — говорит Стефанидис.