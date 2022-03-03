Щоб стати новим Ілоном Маском, потрібно мати певний тип лиця: вчені пояснили який

Нове дослідження показало, що підприємці частіше мають симетричну особу та вилиці, які виступають.

Вчені з Кіпрського університету запитали: що може підштовхнути людину стати підприємцем і займатися своїм бізнесом? Виявилося, що крім просто бажання та наявності бізнес-ідеї, прагнення стати підприємцем може пов'язуватися з певними рисами лиця людини, повідомляє Daily Mail.

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Вчені з Кіпрського університету з'ясували, що підприємці, які хочуть стати наступними Ілоном Маском або Річардом Бренсоном, частіше мають симетричні обличчя та вилиці, які виступають.

Такі риси лиця підвищують шанси стати підприємцями, але це аж ніяк не впливає на те, наскільки успішними люди стануть у своєму бізнесі, кажуть вчені.

"Результати нашого дослідження показують, що зовнішній вигляд обличчя пов'язаний з появою лідерів у бізнесі, але це не пов'язано з їхньою подальшою діловою успішністю", — говорить Дімостеніс Стефанідіс з Кіпрського університету.

[ + – ] Вчені з Кіпрського університету з'ясували, що підприємці, які хочуть стати наступними Ілоном Маском або Річардом Бренсоном, частіше мають симетричну особу та вилиці, які виступають. Фото: Daily Mail

Під час дослідження вчені проаналізували базу даних осіб білих чоловіків-підприємців та не підприємців у США. Вони вибрали три ключові компоненти: співвідношення ширини обличчя до висоти, виступ вилиць і симетрію обличчя.

З'ясувалося, що в чоловіки, в яких симетричні лиця та вилиці, що виступають, частіше ставали підприємцями. А співвідношення ширини обличчя до висоти на цей показник не впливало. Але те, що вони стали підприємцями та мали такі риси особи, ніяк не вплинуло на їхню успішність у бізнесі, кажуть вчені.

Але це лише перший етап досліджень. Для точнішої картини вчені хочуть проаналізувати обличчя ще й жінок, а також чоловіків інших рас.

"Також ми хочемо дізнатися, як впливають риси обличчя на те, чи сприймають людину як лідера, чи ні, і не тільки в бізнесі", — говорить Стефанідіс.