Не так швидко, як хотілося. Ілон Маск розповів, коли він відправить людей на Марс

Власник компанії SpaceX, мільярдер Ілон Маск, схоже, не впевнений, що найближчим часом екіпаж на його ракеті вирушить на Марс.

Ілон Маск повідомив, що, на його думку, висадження людини на Марс відбудеться у 2029 році. Але ще в грудні 2021 року він планував відправити людину на Червону планету в 2026 році, повідомляє Futurism.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Усім уже зрозуміло, що Маск не відправить на Марс людину й у 2024 році, як він планував це зробити ще 2016-го.

Якби Маску віддали відправити екіпаж на своїй ракеті на Марс у 2029 році, це була б особлива дата. Адже минуло б рівно 60 років із моменту висадження людини на Місяць 1969 року. Принаймні Ілон Маск написав число "2029" як відповідь на запитання, яке йому поставили у Twitter: "Що ти думаєш щодо дати висадження людини на Марс?"

Якщо ж посадка космічного корабля компанії SраceX на Марс не відбудеться цього десятиліття, то відповідно дату доведеться перенести на 2030-і роки. А це означає, що Маск матиме привід турбуватися. Адже в NASA також мають намір тим часом відправити людину на Марс.

Хоча Федеральне авіаційне управління США, що переносило запуски його ракет у минулому, практично неможливо сказати, чи можна вірити новій даті від Маска, пише Futurism.

Видання повідомляє, що мільярдер наскільки непередбачуваний та ексцентричний і "ніхто не знає, що він збирається робити далі". Тому бути точно впевненим у тому, що ракета SpaceX вирушить на Марс у 2029 році, неможливо. Тому залишається просто чекати та сподіватися, що Маск дотримається обіцянки.

Нагадуємо, що Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок. Мільярдер двічі запропонував провести бій із президентом країни-агресора.

Фокус також писав про те, що щоб стати новим Ілоном Маском, потрібно мати певний тип обличчя.

Щодо місій на Червону планету, то Європейське космічне агентство припинило співпрацю з Росією у межах проєкту "ЕкзоМарс". Але в РФ особливо не засмутилися такому розвитку подій і пообіцяли вирушити на Марс самостійно.