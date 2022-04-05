Эксперименты на МКС. Космические туристы SpaceX доставят на станцию особый шлем

Новый шлем поможет разобраться, что происходит с мозгом человека в космосе.

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Космические туристы на борту корабля компании SpaceX Crew Dragon должны отправиться на МКС уже 8 апреля. Заказчиком туристической миссии под названием AX-1 является американская компания Axiom Space. Экипаж корабля доставит на орбиту новую разработку израильских ученых – шлем для исследования деятельности мозга человека в условиях микрогравитации, сообщает Futurism.

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Новый шлем, который разработала израильская компания brain.space, предназначен для исследования областей мозга и выявления изменений его активности во время пребывания в космосе.

Уникальный шлем

По словам представителей компании brain.space, шлем будет измерять активность мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и анализировать данные с помощью ИИ, чтобы узнать как микрогравитация влияет на мозг человека и структуру его тканей.

Эта разработка поможет разобраться в изменениях в поведении людей в космосе, например в переменах настроения, в состоянии когнитивной нагрузки, уровне усталости и многом другом, — говорят ученые.

Ученые уже не впервые пытаются изучить активность мозга в космосе. Но в компании brain.space заявляют, что их детище является более уникальным и совершенным.

"Этот шлем создан для того, чтобы стать самым эффективным, дешевым и самым простым в использовании аппаратом в мире для изучения мозга в космосе с помощью ЭЭГ. Этот шлем могут использовать несколько человек. Он автоматически подстраивается под каждую голову", — говорит генеральный директор brain.space Яир Леви.

Трое из четырех членов экипажа миссии AX-1 будут одевать шлем на 15 минут каждый день по два раза в сутки на борту МКС.

Космические туристы на МКС

Миссия AX-1 будет полностью состоять из гражданских лиц, сообщает Space. На корабле Crew Dragon, который в космос выведет ракета Falcon 9 со стартового комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди, на МКС отправятся:

Майкл Лопес-Алегрия, бывший астронавт NASA;

Ларри Коннор, предприниматель, США;

Марк Пати, предприниматель, Канада;

Эйтан Стиббе, предприниматель, бывший пилот ВВС Израиля.

[ + – ] Космические туристы, которые отправятся на МКС: Марк Пати, Майкл Лопес-Алегрия, Ларри Коннор и Эйтан Стиббе Фото: SpaceX

Космические туристы проведут на МКС 10 дней.

Старт туристической миссии на орбитальную станцию изначально был запланирован на 6 апреля, но его перенесли на 8 число. Эксперты связывают перенос старта с техническими проблемами, которые возникли во время генеральной репетиции запуска новой ракеты NASA Space Launch System. Фокус уже писал, что во время испытаний в эту ракету попало несколько ударов молнии.

МКС и угрозы главы Роскосмоса

Туристы присоединятся к американо-российскому экипажу на МКС, которая находится под угрозой того, что Россия выйдет из сотрудничества в этой космической программе.

Из-за вторжения России в Украину, западные страны наложили санкции на РФ в том числе и на предприятия аэрокосмической отрасли. В ответ руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин потребовал снять эти санкции, но в NASA, Европейском космическом агентстве и Канадском космическом агентстве заявили, что санкции с РФ сняты не будут, но они не коснутся предприятий, который обеспечивают работу российского сегмента МКС. Но Рогозин остался недоволен эти ответом и пригрозил тем, что РФ выйдет из сотрудничества на МКС.

[ + – ] Международная космическая станция Фото: Business Insider

Напоминаем ,что сейчас на МКС находятся три американских астронавта (Раджа Чари, Кэйла Бэррон и Томас Маршберн), немецкий астронавт Матиас Маурер и три российских астронавта (Сергей Корсаков, Олег Артемьев и Денис Матвеев).

Уже в этом месяце на корабле Crew Dragon в рамках миссии SpaceX Crew-4 на МКС прилетит замена астронавтам западных стран. Это будут Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс из NASA и Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства.