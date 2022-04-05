Експерименти на МКС. Космічні туристи SpaceX доставлять на станцію спеціальний шолом

Новий шолом допоможе розібратися, що відбувається з мозком людини в космосі.

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Космічні туристи на борту корабля компанії SpaceX Crew Dragon мають вирушити на МКС уже 8 квітня. Замовником туристичної місії за назвою AX-1 є американська компанія Axiom Space. Екіпаж корабля доставить на орбіту нову розробку ізраїльських учених — шолом для дослідження діяльності мозку людини за умов мікрогравітації, повідомляє Futurism.

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Новий шолом, який розробила ізраїльська компанія brain.space, призначений для дослідження ділянок мозку та виявлення змін його активності під час перебування у космосі.

Унікальний шолом

За словами представників компанії brain.space, шолом вимірюватиме активність мозку за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ) та аналізуватиме дані за допомогою ШІ, щоб дізнатися як мікрогравітація впливає на мозок людини та структуру його тканин.

Ця розробка допоможе розібратися у змінах у поведінці людей у космосі, наприклад у змінах настрою, у стані когнітивного навантаження, рівні втоми та багато іншого, — кажуть вчені.

Учені вже не вперше намагаються вивчити активність мозку в космосі. Але в компанії brain.space заявляють, що їхнє дітище є більш унікальним і досконалим.

"Цей шолом створений для того, щоб стати найефективнішим, найдешевшим і найпростішим у використанні апаратом у світі для вивчення мозку в космосі за допомогою ЕЕГ. Цей шолом можуть використовувати кілька людей. Він автоматично підлаштовується під кожну голову", — каже генеральний директор brain.space Яїр Леві.

Троє з чотирьох членів екіпажу місії AX-1 одягатимуть шолом на 15 хвилин щодня двічі на добу на борту МКС.

Космічні туристи на МКС

Місія AX-1 повністю складатиметься з цивільних осіб, повідомляє Space. На кораблі Crew Dragon, який у космос виведе ракета Falcon 9 зі стартового комплексу 39A у Космічному центрі імені Кеннеді, на МКС вирушать:

Майкл Лопес-Алегрія, колишній астронавт NASA;

Ларрі Коннор, підприємець, США;

Марк Паті, підприємець, Канада;

Ейтан Стіббе, підприємець, колишній пілот ВПС Ізраїлю.

[ + – ] Космічні туристи, які вирушать на МКС: Марк Паті, Майкл Лопес-Алегрія, Ларрі Коннор та Ейтан Стіббе Фото: SpaceX

Космічні туристи проведуть на МКС 10 днів.

Старт туристичної місії на орбітальну станцію спочатку заплановано на 6 квітня, але його перенесли на 8 число. Експерти пов'язують перенесення старту з технічними проблемами, що виникли під час генеральної репетиції запуску нової ракети NASA Space Launch System. Фокус уже писав, що під час випробувань у цю ракету потрапило кілька ударів блискавки.

МКС і погрози голови Роскосмосу

Туристи приєднаються до американсько-російського екіпажу на МКС, яка перебуває під загрозою того, що Росія вийде зі співпраці у цій космічній програмі.

Через вторгнення Росії в Україну, західні країни наклали санкції на РФ, зокрема, і на підприємства аерокосмічної галузі. У відповідь керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін вимагав зняти ці санкції, але в NASA, Європейському космічному агентстві та Канадському космічному агентстві заявили, що санкції з РФ не знято, але вони не зачеплять підприємств, які забезпечують роботу російського сегменту МКС. Але Рогозін залишився незадоволений цією відповіддю і пригрозив тим, що РФ вийде зі співпраці на МКС.

[ + – ] Міжнародна космічна станція Фото: FBI

Нагадуємо, що зараз на МКС знаходяться три американські астронавти (Раджа Чарі, Кейла Беррон і Томас Маршберн), німецький астронавт Матіас Маурер і три російські астронавти (Сергій Корсаков, Олег Артем'єв і Денис Матвєєв).

Уже цього місяця на кораблі Crew Dragon у межах місії SpaceX Crew-4 на МКС прилетить заміна астронавтам західних країн. Це будуть Челл Ліндгрен, Роберт Гайнс, Джесіка Воткінс із NASA та Саманта Крістофоретті з Європейського космічного агентства.