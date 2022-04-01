Росія та США на орбіті. На МКС розпочалася 67 експедиція, але глава Роскосмосу готує "сюрприз"

Оновлений міжнародний екіпаж МКС розпочав нову фазу наукових досліджень, але 31 березня закінчився термін очікування відповіді від західних країн на лист Роскосмосу щодо зняття санкцій з РФ.

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На МКС розпочала роботу 67 експедиція. Після того, як станцію покинули два астронавти з Росії й один американець, на орбіті продовжують роботу 3 астронавти NASA, один представник Європейського космічного агентства (ЄКА) і троє росіян. Представники NASA та ЄКА продовжують наукову діяльність, а росіяни освоюються на станції, повідомляє SciTechDaily.

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Зараз на МКС знаходяться американці Томас Маршберн, який виконує роль командира МКС, Раджа Чарі, Кейла Беррон, німець Маттіас Мауер та троє російських астронавтів Олег Артем'єв, Денис Матвєєв та Сергій Корсаков.

67 експедиція на МКС розпочалася після того, як станцію покинули двоє російських астронавтів Антон Шкаплеров та Петро Дубров, а також американець Марк Ванде Хей. Фокус докладно писав про те, як вони приземлилися.

[ + – ] Екіпаж 67 експедиції МКС: (вгорі) Раджа Чарі, Том Маршберн, Кейла Беррон та Маттіас Мауер, (внизу) Сергій Корсаков, Олег Артем'єв та Денис Матвєєв Фото: ISS

Чим займаються астронавти на МКС?

Новий командир станції астронавт Том Маршберн керуватиме МКС до свого відбуття на Землю. Перший день у новій ролі, 31 березня, він почав з того, що ввімкнув роботизовані літальні апарати Astrobee, щоб знімати відео всередині станції. Також він та його колеги з NASA та ЄКА взяли участь у відеоконференції із Землею, де обговорювали, зокрема, і прибуття на станцію наприкінці квітня ще чотирьох астронавтів. Це будуть:

Кьелль Н. Ліндгрен (NASA)

Роберт Гайнс (NASA)

Джессіка Воткінс (NASA)

Саманта Крістофоретті (ЕКА)

Всі вони прибудуть до орбітальної станції на космічному кораблі компанії SpaceX Crew Dragon. Нагадуємо, що за правилами, астронавти, які прилітають на певному типі кораблів, мають на них же повертатися на Землю. Саме тому американець Марк Ванде Хей повернувся додому на російському кораблі "Союз".

Американські та німецький астронавти продовжили свої дослідження впливу мікрогравітації на зір та нервову систему людини.

Водночас російські астронавти входять у роботу станції й займаються обслуговуванням російського сегмента МКС. Зокрема Сергій Корсаков та Денис Матвєєв 31 березня ремонтували різні засоби зв'язку та вентиляції.

Як триватиме співпраця США та Росії на МКС?

Ще в середині березня глава Роскосмосу направив космічним агентствам країн-партнерів з МКС лист із пропозицією зняти санкції з підприємств аерокосмічної галузі. Дмитро Рогозін дав термін ухвалити рішення до кінця березня.

В офіційному Telegram-каналі Роскосмосу з'явилося повідомлення, в якому йдеться про те, що Рогозін 2 квітня має зробити офіційну заяву з оголошенням позиції РФ стосовно співпраці з іншими країнами на МКС. Повідомлення не містить жодної детальної інформації.

Фото: Скриншот

Водночас згідно з інформацією російського агентства Інтерфакс, яке посилається на слова керівника пілотованої програми NASA Кеті Лудерс, Росія та країни-партнери з МКС досягли прогресу за угодою про продовження роботи орбітальної станції до 2030 року.

"Я впевнена, що країни-партнери МКС зможуть подолати нинішню геополітичну кризу. На сьогодні в мене немає інформації про те, що Росія не продовжуватиме співпрацю з нами на МКС. Ми спілкуємося, ми мирно працюємо в космосі й це буде дуже поганий день, якщо наша співпраця на МКС припиниться", — заявила Кеті Лудерс, повідомляє видання SpacePolicyOnline.

Нагадуємо, що після вторгнення Росії в Україну США та багато інших країн наклали санкції на РФ, які торкнулися й підприємств аерокосмічної галузі. Глава Роскомосу Дмитро Рогозін неодноразово заявляв, що МКС без Росії працювати не зможе. І певною мірою з цим згодні й в NASA, хоча і намагаються шукати варіанти на випадок непередбачених обставин.

Також варто згадати, що Рогозін "запровадив санкції" проти Японії за її підтримку України.