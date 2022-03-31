Один із NASA, двоє з Роскосмосу: астронавти повернулися з МКС на Землю на одному кораблі

Американець Марк Ванде Хай побив рекорд найдовшого перебування на орбіті серед астронавтів США.

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Марк Ванде Хей із NASA й астронавти Роскосмосу Антон Шкаплеров і Петро Дубров на космічному кораблі РФ "Союз МС-19" 30 березня вилетіли з МКС і приземлилися в Казахстані на південний схід від віддаленого міста Джезказган о 14:28 за Києвом, повідомляє The Washington Post.

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[ + – ] Троє астронавтів на космічному кораблі РФ "Союз МС-19" 30 березня вилетіли з МКС і приземлилися в Казахстані Фото: ISS

За словами Роба Навіаса з відділу зв'язків із громадськістю NASA, посадка була ідеальною, все пройшло за планом й астронавти почуваються добре.

Американець Марк Ванде Хай установив рекорд перебування на МКС серед астронавтів США. Він пробув у космосі 355 днів. Ванде Хай повернувся на Землю разом із двома астронавтами з РФ Петром Дубровим та Антоном Шкаплеровим. Після приземлення астронавтів розділили, і представники NASA забрали Ванде Хая, щоб відправити його літаком в Х'юстон.

[ + – ] Американець Марк Ванде Хай установив рекорд перебування на МКС серед астронавтів США. Він пробув у космосі 355 днів Фото: NASA

Під час польоту Ванде Хай провів десятки досліджень на орбіті. Він займався вирощуванням овочів на МКС у межах досліджень щодо створення системи виробництва продуктів харчування. Ця система може задовольнити потреби астронавтів на орбіті в нових продуктах, які вирощені в космосі, повідомляє SciTechDaily.

[ + – ] Капсула з астронавтами за допомогою парашута успішно приземлилася у Казахстані Фото: ISS

Також американський астронавт брав участь у дослідженні змін, що відбуваються в організмі людини під час перебування у космосі. Зокрема ці дослідження спрямовані на виявлення реакцій імунної системи на нові умови.

[ + – ] Капсула з астронавтами за допомогою парашута успішно приземлилася у Казахстані Фото: ISS

Незважаючи на те, що вже понад місяць минув із моменту вторгнення Росії в Україну і на РФ було накладено множинні санкції, у NASA заявляють, що МКС працює нормально і співпраця з Роскосмосом через війну не постраждала, пише Washington Post.

У NASA визнали, що не можуть управляти МКС самотужки без російських астронавтів. Саме російські кораблі допомагають станції триматися на орбіті та правильно маневрувати у космосі. За словами адміністратора NASA Білла Нельсона, доставлення на МКС у березні трьох російських астронавтів "стало знаком, що росіяни продовжуватимуть співпрацю на станції".

Нормальні відносини між NASA та Роскомосом продемонстрували на МКС 29 березня росіянин Шкаплеров та американець Томас Маршберн. Астронавт РФ передав управління МКС астронавту NASA, вони потиснули руки, обійнялися і росіянин заявив, що, хоча "люди мають проблеми на Землі, на орбіті ми — один екіпаж".

[ + – ] Росіянин Шкаплеров передав управління МКС американцю Томасу Маршберну Фото: ISS

Також Шкаплеров "пожартував" із приводу супутника, який Росія підірвала минулого року ракетою, через яку з'явилися уламки, які загрожували МКС.

"На жаль, у нас було кілька аварійних ситуацій, але не дуже небезпечних. Ми продовжуємо старанно працювати разом", — сказав Шкаплеров.

[ + – ] Американський та російські астронавти після приземлення отримали необхідну допомогу та їх розділили Фото: ISS

Як пише Washington Post, члени екіпажу з МКС, які обіймаються і бажають одне одному всього хорошого – це різкий контраст із тим, що відбувається на Землі. Це виглядало дивно на тлі різких заяв американських політиків у бік Росії та знищених війною українських міст.

Тепер на МКС новий компандер – Томас Маршберн. Разом на станції залишилися астронавти NASA Раджа Чарі та Кейла Беррон, астронавт Європейського космічного агентства Маттіас Маурер та астронавти Роскосмосу Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков.

Нагадуємо, що глава Роскосмосу Дмитро Рогозін уже неодноразово погрожував тим, що без участі Росії МКС не зможе працювати і навіть впаде на землю.

У той же час у NASA докладно розповіли чому американці не можуть відмовитися поки що від співпраці з РФ на МКС. Про це також писав Фокус.

Нагадуємо, що глава Роскосмосу Рогозін запровадив "санкції" проти Японії.