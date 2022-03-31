Один из NASA, двое из Роскосмоса: астронавты вернулись с МКС на Землю на одном корабле
Американец Марк Ванде Хай побил рекорд самого долгого пребывания на орбите среди астронавтов США.
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Марк Ванде Хей из NASA и астронавты Роскосмоса Антоно Шкаплеров и Петр Дубров на космическом корабле РФ "Союз МС-19" 30 марта вылетели с МКС и приземлились в Казахстане к юго-востоку от отдаленного города Джезказган в 14:28 по Киеву, сообщает The Washington Post.
По словам Роба Навиаса из отдела по связям с общественностью NASA, посадка была идеальной, все прошло по плану и астронавты чувствуют себя хорошо.
Американец Марк Ванде Хай установил рекорд пребывания на МКС среди астронавтов США. Он пробыл в космосе 355 дней. Ванде Хай вернулся на Землю вместе с двумя астронавтами из РФ Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым. После приземления, астронавтов разделили, и представители NASA забрали Ванде Хая, чтобы отправить его самолетом в Хьюстон.
Во время своего полета Ванде Хай провел десятки исследований на орбите. Он занимался выращиванием овощей на МКС в рамках исследований по созданию системы производства продуктов питания. Эта система может удовлетворить потребности астронавтов на орбите в свежих продуктах, которые выращены в космосе, сообщает SciTechDaily.
Также американский астронавт принимал участие в исследовании изменений, которые происходят в организме человека во время пребывания в космосе. В частности, эти исследования направлены на выявление реакций иммунной системы на новые условия.
Несмотря на то, что уже более месяца прошло с момента вторжения России в Украину и на РФ были наложены множественные санкции, в NASA заявляют, что МКС работает нормально и сотрудничество с Роскосмосом из-за войны не пострадало, пишет Washington Post.
В NASA признали, что не могут управлять МКС в одиночку без российских астронавтов. Именно российские корабли помогают станции держаться на орбите и правильно маневрировать в космосе. По словам администратора NASA Билла Нельсона, доставка на МКС в марте трех российских астронавтов "стало знаком, что русские будут продолжать сотрудничество на станции".
Нормальные отношения между NASA и Роскомосом продемонстрировали на МКС 29 марта россиянин Шкаплеров и американец Томас Маршберн. Астронавт РФ передал управление МКС астронавту NASA, они пожали руки, обнялись и россиянин заявил, что, хотя "у людей есть проблемы на Земле, на орбите мы — один экипаж".
Также Шкаплеров "пошутил" по поводу спутника, который Россия взорвала в прошлом году ракетой, из-за которого появились обломки, угрожавшие МКС.
"К сожалению, у нас было несколько аварийных ситуаций, но не очень опасных. Мы продолжаем усердно работать вместе", — сказал Шкаплеров.
Как пишет Washington Post, члены экипажа из МКС, которые обнимаются и желают друг другу всего хорошего – это резкий контраст тому, что происходит на Земле. Это выглядело странно на фоне резких заявлений американских политиков в сторону России и уничтоженных войной украинских городов.
Теперь на МКС новый компандер – это Томас Маршберн. Вместе на станции остались астронавты NASA Раджа Чари и Кэйла Бэррон, астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер и астронавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Напоминаем, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже неоднократно грозил тем, что без участия России МКС не сможет работать и даже упадет на Землю.
В то же время в NASA подробно рассказали почему американцы не могут отказаться пока от сотрудничества с РФ на МКС. Об этом также писал Фокус.
Напоминаем, что глава Роскосмоса Рогозин ввел "санкции" против Японии.