Новые угрозы от Рогозина: МКС может упасть на страны, которыми руководят "псы войны"

Руководитель Роскосмоса снова пригрозил, что санкции против РФ приведут к падению 500-тонной станции в море или на сушу. Но это, по словам Дмитрия Рогозина, угрожает не России.

В своем Telegram-канале Дмитрий Рогозин, который возглавляет Роскосмос, в очередной раз пригрозил нарушением работы МКС и тем, что она может "приземлиться" или "приводниться" в результате возможного падения на Землю. Это произойдет на территории стран, которыми руководят "псы войны". Поэтому Рогозин направил письменное обращение к космическим агентствам других стран с требованием "снять незаконные санкции".

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В своем Telegram-канале Дмитрий Рогозин даже показал карту, куда может упасть МКС. Он написал, что "падение" станции не будет угрожать России.

А "вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят "псы войны", стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса", написал Рогозин

Поэтому Роскосмос направил письменное обращение к руководству NASA, Канадского космического агентства и Европейского космического агентства "с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции".

В другом своем сообщении Рогозин напомнил, что российский сегмент МКС обеспечивает поддержание высоты орбиты станции и обеспечивает поддержание ориентации МКС в пространстве, а также занимается дублированием систем жизнеобеспечения американского сегмента. Глава Роскосмоса также напомнил, что космические корабли "Союз" и "Прогресс" занимаются доставкой экипажей и грузов на станцию.

"Так, на 30 марта 2022 года планируется приземление астронавта NASA Марка Ванде Хая на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым", — написал Рогозин.

По его словам, "несмотря на неоднократные требования объяснить причины и содержание западных санкций против российских подрядчиков работ в интересах МКС, партнеры Роскосмоса ни разу по существу не ответили на запросы".

Что касается писем, которые были отправлены партнерам РФ по работе на МКС, то в сообщении Роскосмоса процитировали слова его главы. Согласно сообщению, Рогозин предложил инициировать вопрос снятия "незаконных санкций и сообщить о своем решении до конца месяца".

По словам Рогозина, данный ответ "позволит сформулировать окончательную позицию по срокам завершения нашего сотрудничества на МКС".

В то же время в NASA заявляют, что сотрудничество на МКС с Россией продолжается и астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю на корабле "Союз", сообщает Space.

Тем не менее NASA до сих пор обеспокоены содержанием видео, которое было создано в России 5 марта. На этом видео российский сегмент станции отсоединяется от МКС, а сама станция падает на Землю. При этом астронавт NASA Марк Ванде Хай остается на орбитальной станции.

Кстати Ванде Хай может побить рекорд пребывания в космосе среди американских астронавтов, который на данный момент принадлежит Скотту Келли. Последний провел на орбите 340 дней. Если верить заявлениям Рогозина и сообщениям NASA, то американский астронавт приземлится в Казахстане на российском космическом корабле 30 марта.

Но, учитывая напряженные отношения между NASA и Роскосмосом, вызванные санкциями против РФ из-за вторжения в Украину, американцы готовятся к непредвиденным ситуациям. Например поддерживать на орбите МКС может уже пристыкованный там американский грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman. Также свою помощь в этом процессе могут оказать корабли компании SpaceX.

Фокус также писал о том, что Дмитрий Рогозин Рогозин заявил о создании "неубиваемого" спутникового Интернета в РФ.