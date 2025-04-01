NASA запустило ракеты в полярное сияние: в небе возникло красочное световое шоу (фото)

Американское космическое агентство запустило в полярное сияние в небе над Аляской две зондирующие ракеты, чтобы изучить влияние геомагнитных световых шоу на верхние слои атмосферы Земли.

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Об этом пишет Space.

Ученые из Университета штата Аляска в Фэрбанксе совместно с NASA в рамках эксперимента AWESOME запустили в небо над Аляской, где возникло полярное сияние, две зондирующие ракеты 25 марта.

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Когда две ракеты оказались высоко в небе, то они выпустили клубы газа, известные как паровые трассеры, которые создали красочные световые шоу, видимые на большей части северной Аляски. По данным NASA, движения этих паровых трассеров можно регистрировать и изучать с земли, используя их для измерения атмосферных ветров и потоков заряженных частиц в верхних слоях атмосферы нашей планеты.

Первой была запущена 13-метровая ракета Terrier-Improved Malemute. Вскоре после этого была запущена 21-метровая четырехступенчатая ракета Black Brant XII. Эти ракеты выпустили паровые трассеры и датчики давления на разных высотах во время внезапно возникшей магнитосферной суббури, которая представляет собой кратковременное усиление яркости полярного сияния. Ракеты также измеряли возмущения в магнитном поле Земли, вызванные полярным сиянием.

Зондирующая ракета NASA выпускает паровые трассеры в полярное сияние в небе над Аляской Фото: NASA

Небольшие свободно летающие приборы, выпущенные во время эксперимента, помогут оценить, как энергия магнитной суббури может нарушать стабильность средних и нижних слоев атмосферы Земли. Понимание взаимодействия между верхней атмосферой Земли и полярными сияниями, которые возникают в результате попадания в атмосферу заряженных частица Солнца, взаимодействующих с магнитным полем и атмосферой Земли, может помочь улучшить прогнозирование космической погоды.

Ученые планировали запустить и третью зондирующую ракеты двухступенчатую ракету ​​Terrier-Improved Malemute, но запуск был отложен из-за проблемы с двигателем. Эту ракету планируют запустить до 6 апреля.

Ожидается, что эта ракета запустит дополнительные трассеры, которые должны быть выпущены на рассвете, чтобы солнечный свет мог активировать паровые трассеры, пока на земле еще достаточно темно, чтобы камеры могли заснять их реакцию на движение воздуха.

Как уже писал Фокус, NASA теперь будет использовать огромную ракету Илона Маска для полетов в космос. Космическое агентство США официально включило в список будущих запусков в космос самую большую и самую мощную ракету в мире под названием Starship, созданную компанией SpaceX Илона Маска.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую супер-Землю, где есть вода. Исследование новой планеты помогло решить загадку почти полного отсутствия во Вселенной миров, которые больше Земли по размеру примерно в 2 раза.