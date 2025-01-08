Зеленый свет над городом: астронавт с МКС увидел впечатляющее полярное сияние на Земле (видео)

Астронавт NASA Дон Петтит продолжает делать снимки нашей планеты и явлений, которые происходят в ее атмосфере, находясь на борту Международной космической станции.

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Недавно один из членов экипажа Международной космической станции (МКС), который стал известен благодаря своим удивительным снимкам Земли из космоса, сделал новые фотографии полярного сияния, возникшего на нашей планете, пишет Space.

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Астронавт NASA Дон Петтит направил свою камеру на зеленое полярное сияние, которое мерцает на ночными городскими огнями и имело зеленый цвет. Полученные снимки красочного атмосферного явления астронавт объединил в короткий видеоролик, который был размещен в социальной сети Х. При этом астронавт не указал, над каким именно регионом планеты пролетала МКС и где было замечено полярное сияние.

Полярные сияния возникают на Земле, когда в атмосферу нашей планеты попадают заряженные солнечные частицы. В основном это происходит, когда на Земле возникают геомагнитные бури, вызванные выбросами плазмы с Солнца. Солнечные частицы вступают во взаимодействие с молекулами разных газов в атмосфере Земли, что заставляет их светиться разными цветами. Чаще всего полярные сияния имеют зеленый цвет.

Дон Петтит прибыл на МКС в сентябре прошлого года на борту российского космического корабля "Союз", и он известен своими навыками внеземной фотографии.

Например, в октябре прошлого года астронавт сделал снимок, на котором городские огни на севере Мексики были запечатлены в виде ярких, динамичных полос. В том же месяце Петтит сфотографировал сферу из воды, очень похожую на Юпитер, которую он создал на МКС с помощью пищевого красителя.

В октябре прошлого года астронавт сделал снимок, на котором городские огни на севере Мексики были запечатлены в виде ярких, динамичных полос Фото: X (Twitter)

В ноябре прошлого года Петтит сфотографировал след, который оставила огромная ракета Starship в атмосфере Земли во время своего шестого испытательного полета. А в декабре астронавт сделал удивительно четкий снимок далеких звезд и галактик.

В декабре астронавт сделал удивительно четкий снимок далеких звезд и галактик Фото: X (Twitter)

А 1 января 2025 года астронавт NASA опубликовал великолепную фотографию еще одного полярного сияния.

1 января 2025 года астронавт NASA опубликовал великолепную фотографию еще одного полярного сияния Фото: X (Twitter)

Дон Петтит, которому 69 лет, в четвертый раз полетел в космос и является самым старым действующим астронавтом NASA.

Как уже писал Фокус, в этом году, возможно состоится рекордное открытие темных комет, благодаря которым на Земле могла появиться жизнь. Обсерватория имени Веры Рубин может пролить свет на природу темных комет, когда она заработает в этом году.

Также Фокус писал о том, что NASA показало фотографии поверхности Марса тогда, когда она меняется с началом весеннего сезона на Красной планете.