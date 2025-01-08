Зелене світло над містом: астронавт із МКС побачив вражаюче полярне сяйво на Землі (відео)

Астронавт NASA Дон Петтіт продовжує робити знімки нашої планети і явищ, які відбуваються в її атмосфері, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції.

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Нещодавно один із членів екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС), який став відомим завдяки своїм дивовижним знімкам Землі з космосу, зробив нові фотографії полярного сяйва, що виникло на нашій планеті, пише Space.

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Астронавт NASA Дон Петтіт направив свою камеру на зелене полярне сяйво, яке мерехтить на нічними міськими вогнями і мало зелений колір. Отримані знімки барвистого атмосферного явища астронавт об'єднав у короткий відеоролик, який розмістили в соціальній мережі Х. Водночас астронавт не вказав, над яким саме регіоном планети пролітала МКС і де було помічено полярне сяйво.

Полярні сяйва виникають на Землі, коли в атмосферу нашої планети потрапляють заряджені сонячні частинки. Здебільшого це відбувається, коли на Землі виникають геомагнітні бурі, спричинені викидами плазми із Сонця. Сонячні частинки вступають у взаємодію з молекулами різних газів в атмосфері Землі, що змушує їх світитися різними кольорами. Найчастіше полярні сяйва мають зелений колір.

Дон Петтіт прибув на МКС у вересні минулого року на борту російського космічного корабля "Союз", і він відомий своїми навичками позаземної фотографії.

Наприклад, у жовтні минулого року астронавт зробив знімок, на якому міські вогні на півночі Мексики були зображені у вигляді яскравих, динамічних смуг. Того ж місяця Петтіт сфотографував сферу з води, дуже схожу на Юпітер, яку він створив на МКС за допомогою харчового барвника.

У жовтні минулого року астронавт зробив знімок, на якому міські вогні на півночі Мексики були зображені у вигляді яскравих, динамічних смуг Фото: X (Twitter)

У листопаді минулого року Петтіт сфотографував слід, який залишила величезна ракета Starship в атмосфері Землі під час свого шостого випробувального польоту. А в грудні астронавт зробив напрочуд чіткий знімок далеких зірок і галактик.

У грудні астронавт зробив напрочуд чіткий знімок далеких зірок і галактик Фото: X (Twitter)

А 1 січня 2025 року астронавт NASA опублікував чудову фотографію ще одного полярного сяйва.

1 січня 2025 року астронавт NASA опублікував чудову фотографію ще одного полярного сяйва Фото: X (Twitter)

Дон Петтіт, якому 69 років, вчетверте полетів у космос і є найстарішим чинним астронавтом NASA.

Як уже писав Фокус, цього року, можливо, відбудеться рекордне відкриття темних комет, завдяки яким на Землі могло з'явитися життя. Обсерваторія імені Віри Рубін може пролити світло на природу темних комет, коли вона запрацює цього року.

Також Фокус писав про те, що NASA показало фотографії поверхні Марса тоді, коли вона змінюється з початком весняного сезону на Червоній планеті.