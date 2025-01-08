Можливо відбудеться рекордне відкриття темних комет: завдяки їм на Землі могло з'явитися життя

Обсерваторія імені Віри Рубін може пролити світло на природу темних комет, коли вона запрацює цього року.

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2025 рік може стати рекордним роком з відкриття нових темних комет. У 2023 році астрономи виявили 7 темних комет у Сонячній системі відносно недалеко від Землі. У грудні 2024 року астрономи виявили ще 7 темних комет і з'ясували, що вони бувають двох видів. Цього року розпочне свою роботу Обсерваторія імені Віри Рубін, яка може виявити велику кількість темних комет у Сонячній системі. Астрономи вважають, що ці комети могли зіграти важливу роль у доставці води та необхідних для життя компонентів на нашу планету, пише Space.

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Крім планет, їхніх супутників і астероїдів, Сонячна система наповнена величезною кількістю комет. Вони залишилися в практично незміненому вигляді після появи на зорі історії Сонячної системи і є об'єктами, що складаються з каменю і льоду. Вважається, що хімічний склад комет може розповісти про процеси, які призвели до появи води і життя на Землі. Можливо, саме комети доставили на Землю органічні молекули і воду.

Комети відрізняються від астероїдів тим, що вони мають газові хвости. Вони утворюються, коли під дією сонячного тепла лід на кометах тане і відлітає в космос. При цьому відбувається сублімація льоду, коли він із твердого стану переходить одразу в газоподібний.

Коли комети викидають газ у космос, то це змінює їхні орбіти і змушує прискорюватися. Це називається не гравітаційне прискорення. Хоча темні комети не мають газових хвостів, у них також є не гравітаційне прискорення.

У 2023 році астрономи з'ясували, що 7 астероїдів у Сонячній системі насправді є темними кометами. Темними вони були названі тому, що у них немає хвоста, який відбиває сонячне світло. У грудні минулого року астрономи виявили ще 7 темних комет і з'ясували, що вони бувають двох видів.

Одні темні комети знаходяться ближче до Землі, мають розмір від 10 метрів і кругові орбіти. Інші темні комети знаходяться набагато далі від Землі, мають еліптичні орбіти і їхній розмір може досягати 1 км.

Розрахунки астрономів показують, що в Сонячній системі знаходиться дуже багато темних комет, які поки що не вдалося виявити. Але в цьому допоможе Обсерваторія імені Віри Рубін, яка розпочне роботу цього року. Розташована в пустелі Атакама в Чилі, обсерваторія має найбільшу камеру з коли-небудь створених. Вона скануватиме все небо південної півкулі майже щоночі. Обсерваторія здатна знаходити набагато менші об'єкти, ніж можна виявити за допомогою наявних телескопів.

Як уже писав Фокус, фізики запропонували новий спосіб польотів у космосі, який скоротить час польоту до найближчої зірки в 1000 разів. Новий метод переміщення в космосі дасть змогу долетіти до найближчої зірки не за тисячі років, а всього за кілька десятків років.

Також Фокус писав про те, що в січні до Сонця підлетить на найближчу відстань комета C/2024 G3, виявлена минулого року. Ця комета вперше за 135 тисяч років наблизиться до нашої зірки і може стати найяскравішою цього року.