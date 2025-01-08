Возможно состоится рекордное открытие темных комет: благодаря им на Земле могла появиться жизнь

Обсерватория имени Веры Рубин может пролить свет на природу темных комет, когда она заработает в этом году.

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2025 год может стать рекордным годом по открытию новых темных комет. В 2023 году астрономы обнаружили 7 темных комет в Солнечной системе относительно недалеко от Земли. В декабре 2024 года астрономы обнаружили еще 7 темных комет и выяснили, что они бывают двух видов. В этом году начнет свою работу Обсерватория имени Веры Рубин, которая может обнаружить большое количество темных комет в Солнечной системе. Астрономы считают, что эти кометы могли сыграть важную роль в доставке воды и необходимых для жизни компонентов на нашу планету, пишет Space.

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Кроме планет, их спутников и астероидов, Солнечная система наполнена огромным количеством комет. Они остались в практически не измененном виде после появления на заре истории Солнечной системы и являются объектами, состоящими из камня и льда. Считается, что химический состав комет может рассказать о процессах, которые привели к появлению воды и жизни на Земле. Возможно, именно кометы доставили на Землю органические молекулы и воду.

Кометы отличаются от астероидов тем, что они имеют газовые хвосты. Они образуются, когда под действием солнечного тепла лед на кометах тает и улетает в космос. При этом происходит сублимация льда, когда он из твердого состояния переходит сразу в газообразное.

Когда кометы выбрасывают газ в космос, то это меняет их орбиты и заставляет ускоряться. Это называется не гравитационное ускорение. Хотя темные кометы не имеют газовых хвостов у них также есть не гравитационное ускорение.

В 2023 году астрономы выяснили, что 7 астероидов в Солнечной системе на самом деле являются темными кометами. Темными они были названы потому, что у них нет хвоста, который отражает солнечный свет. В декабре прошлого года астрономы обнаружили еще 7 темных комет и выяснили, что они бывают двух видов.

Одни темные кометы находятся ближе к Земле, имеют размер от 10 метров и круговые орбиты. Другие темные кометы находятся намного дальше от Земли, имеют эллиптические орбиты и их размер может достигать 1 км.

Расчеты астрономов показывают, что в Солнечной системе находится очень много темных комет, которые пока не удалось обнаружить. Но в этом поможет Обсерватория имени Веры Рубин, которая начнет работу в этом году. Расположенная в пустыне Атакама в Чили, обсерватория имеет самую большую камеру из когда-либо созданных. Она будет сканировать все небо южного полушария почти каждую ночь. Обсерватория способна находить гораздо меньшие объекты, чем можно обнаружить с помощью существующих телескопов.

Как уже писал Фокус, физики предложили новый способ полетов в космосе, который сократит время полета к ближайшей звезды в 1000 раз. Новый метод перемещения в космосе позволит долететь к ближайшей звезде не за тысячи лет, а всего за несколько десятков лет.

Также Фокус писал о том, что в январе к Солнцу подлетит на самое близкое расстояние комета C/2024 G3, обнаруженная в прошлом году. Эта комета впервые за 135 тысяч лет приблизится к нашей звезде и может стать самой яркой в этом году.