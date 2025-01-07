Самая яркая комета 2025 года: впервые за 135 000 лет нас ждет удивительное событие (фото)

Ожидается, что комета C/2024 G3 может стать намного ярче, чем самая яркая комета прошлого года C/2023 A3.

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Астрономы считают, что комета C/2024 G3 на следующей неделе будет ярче Венеры и вероятно, станет самой яркой кометой 2025 года. Она уже стала такой же яркой, как известные звезды Антарес и Спика, но это не значит, что ее можно будет легко увидеть, пишет IFLScience.

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Сейчас Венера является одним из самых ярких объектов в ночном небе, но на следующей неделе ярче этой планеты может стать комета C/2024 G3. Пик ее яркости должен наступить 13 января, когда она, как ожидается будет в 6 раз ярче, чем самая яркая комета 2024 года C/2023 A3. Астрономы считают, что звездная величина кометы будет составлять минус 6. Для сравнения видимая звездная величина Венеры составляет минус 4,9.

В прошлом году ожидалось, что комета C/2023 A3 будет иметь звездную величину минус 8, но в итоге она имела звездную величину минус 4. То есть прогнозы относительно яркости кометы не сбылись. Нечто подобное может случиться и с кометой C/2024 G3. Все равно это будет очень яркое событие.

Хотя именно 13 января увидеть комету C/2024 G3 будет чрезвычайно сложно, ведь она будет находиться в самой близкой точке к Солнцу. Но через несколько дней комета, хотя и станет более тусклой, она будет лучше видна в небе. Но для этого комета должна пережить близкую встречу с Солнцем. Также комета C/2024 G3 будет видна в северном полушарии всего несколько дней из-за своей траектории полета.

Астрономы считают, что комета C/2024 G3 (на фото) на следующей неделе будет ярче Венеры и вероятно, станет самой яркой кометой 2025 года Фото: IFLS

Сейчас комета C/2024 G3 приближается к Солнцу и именно 13 января будет находиться на самом близком расстоянии от нашей звезды. Это околосолнечная комета, то есть объект, который приближается к Солнцу на очень близкое расстояние. Данную комету впервые обнаружили в прошлом году.

Из-за того, что околосолнечные кометы подлетают очень близко к Солнцу, они подвергаются риску полного распада, когда солнечное тепло плавит ледяной объект и он испаряется.

Комета C/2024 G3 будет находиться в 10 раз ближе к Солнцу, чем когда-либо бывает Земля, и в 4 раза ближе, чем Меркурий. Эта комета имеет очень вытянутую эллиптическую орбиту и считается, что последний раз она подлетала близко к Солнцу 135 000 лет назад. Хотя это очень долгий срок, все же это означает, что во время прошлого сближения с Солнцем комета выжила. Значит это может проясните и сейчас.

Как уже писал Фокус, самый мощный космический телескоп в мире вошел в историю, обнаружив рекордное количество новых звезд в далекой галактике. Астрономы обнаружили сразу 44 отдельные огромные звезды в далекой части Вселенной, чего ранее не могли сделать.

Также Фокус писал о том, что ученые из NASA показали, какие измерения происходят на поверхности Марса, когда там наступает весна. Интересно, что вместе с весной на Марсе начался новый год, который продлится почти 2 земных года.