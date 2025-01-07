Раньше этого не могли сделать: обнаружены огромные звезды в далекой части Вселенной (фото)

Самый мощный космический телескоп в мире вошел в историю, обнаружив рекордное количество новых звезд в далекой галактике.

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Космический телескоп Уэбб, самая мощная обсерватория в космосе, сделал уникальное изображение, которое помогло обнаружить 44 отдельные звезды в галактике, расположенной на расстоянии 6,5 млрд световых лет от нас. Это самое большое количество отдельных звезд, когда-либо обнаруженных в далекой части Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Forbes.

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Астрономы использовали телескоп Уэбб, чтобы получить уникальное изображение далекой галактики, получившей название "Дуга Дракона" из-за своей формы. На самом деле эта галактика выглядит иначе, но гравитация скопления галактик Abell 370 исказила свет этого объекта таким образом, что он стал выглядеть, как дуга.

В этой галактике астрономы обнаружили сразу 44 новые отдельные звезды, что является абсолютным рекордом для подобных наблюдений. Еще ни разу ученые не могли увидеть десятки отдельный звезд в настолько далекой части Вселенной.

На этом изображении скопления галактик Abell 370 галактика, где были обнаружены 44 звезды, появляется несколько раз: на обычном изображении (слева) и на искаженном изображении, выглядящем как вытянутая дуга Фото: NASA

Обнаружить новые звезды удалось с помощью метода, известного как гравитационное линзирование. Когда свет от очень далеких галактик проходит через более близкое к нам скопление галактик, то гравитация последнего сильно искажает этот свет. В результате далекие галактики могут выглядеть в виде колец или дуг. Проще говоря гравитационное линзирование похоже на то, как если бы астрономы использовали гигантское увеличительное стекло, чтобы увидеть очень далекую галактику. В данном случае гравитация Abell 370 не только исказила свет "Дуги Дракона", но и усилила его, благодаря чему он стал виден.

Галактика "Дуга Дракона" Фото: NASA

Но самое главное, что астрономы смогли различить свет 44 отдельных звезд в далекой части Вселенной. Ранее с помощью космического телескопа Хаббл удавалось увидеть максимум 7 отдельных звезд в далекой галактике.

Увидеть отдельные звезды на расстоянии в миллиарды световых лет является очень сложной задачей, ведь в основном они выглядят как размытые пятна и их сложно отличить друг от друга.

Abell 370, скопление галактик, расположенное почти в 4 миллиардах световых лет от Земли, имеет несколько дуг света, включая "Дугу Дракона" (внизу слева от центра) Фото: NASA

Астрономы выяснили, что большинство обнаруженных звезд являются красными сверхгигантами, похожими, например, на звезду Бетельгейзе в созвездии Ориона. Эти звезды находятся на финальной стадии своей жизни и должны взорваться сверхновой.

По словам авторов исследования, данное открытие показывает, что обнаружение и изучение большого количества отдельных звезд возможно.

Историческое открытие телескопа Уэбб позволит астрономам также продолжить исследование одной из величайших загадок Вселенной, то есть темной материи. Ученые говорят, что наблюдение за большим количеством отдельных звезд поможет лучше понять природу темной материи в линзированной плоскости далеких галактик.

Темная материя — это то, что астрономы называют невидимой формой материи, которая помогает галактикам расти и эволюционировать. Считается, что 85% всей материи во Вселенной составляет именно темная материя.

Как уже писал Фокус, аппарат ЕКА скоро увидит на Меркурии то, чего раньше не видели. Космический аппарат BepiColombo совершит шестой и финальный облет Меркурия, во время которого он будет находиться очень близко к поверхности маленькой планеты.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, каким образом Плутон захватил свой крупнейший спутник Харон. Как показало исследование, произошло очень интересное и необычное событие.