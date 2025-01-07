Раніше цього не могли зробити: виявлено величезні зірки в далекій частині Всесвіту (фото)

Найпотужніший космічний телескоп у світі увійшов в історію, виявивши рекордну кількість нових зірок у далекій галактиці.

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Космічний телескоп Вебб, найпотужніша обсерваторія в космосі, зробив унікальне зображення, яке допомогло виявити 44 окремі зірки в галактиці, розташованій на відстані 6,5 млрд світлових років від нас. Це найбільша кількість окремих зірок, коли-небудь виявлених у далекій частині Всесвіту. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Forbes.

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Астрономи використовували телескоп Вебб, щоб отримати унікальне зображення далекої галактики, що отримала назву "Дуга Дракона" через свою форму. Насправді ця галактика виглядає інакше, але гравітація скупчення галактик Abell 370 спотворила світло цього об'єкта таким чином, що він став виглядати, як дуга.

У цій галактиці астрономи виявили одразу 44 нові окремі зірки, що є абсолютним рекордом для подібних спостережень. Ще жодного разу вчені не могли побачити десятки окремих зірок у настільки далекій частині Всесвіту.

На цьому зображенні скупчення галактик Abell 370 галактика, де було виявлено 44 зірки, з'являється кілька разів: на звичайному зображенні (зліва) і на спотвореному зображенні, що виглядає як витягнута дуга Фото: NASA

Виявити нові зірки вдалося за допомогою методу, відомого як гравітаційне лінзування. Коли світло від дуже далеких галактик проходить через ближче до нас скупчення галактик, то гравітація останнього сильно спотворює це світло. У результаті далекі галактики можуть виглядати у вигляді кілець або дуг. Простіше кажучи, гравітаційне лінзування схоже на те, як якщо б астрономи використовували гігантське збільшувальне скло, щоб побачити дуже далеку галактику. У цьому випадку гравітація Abell 370 не тільки спотворила світло "Дуги Дракона", а й посилила його, завдяки чому його стало видно.

Галактика "Дуга Дракона" Фото: NASA

Але найголовніше, що астрономи змогли розрізнити світло 44 окремих зірок у далекій частині Всесвіту. Раніше за допомогою космічного телескопа Хаббл вдавалося побачити максимум 7 окремих зірок у далекій галактиці.

Побачити окремі зірки на відстані в мільярди світлових років є дуже складним завданням, адже здебільшого вони мають вигляд розмитих плям, і їх складно відрізнити одна від одної.

Abell 370, скупчення галактик, розташоване майже за 4 мільярди світлових років від Землі, має кілька дуг світла, включно з "Дугою Дракона" (внизу зліва від центру) Фото: NASA

Астрономи з'ясували, що більшість виявлених зірок є червоними надгігантами, схожими, наприклад, на зірку Бетельгейзе в сузір'ї Оріона. Ці зірки перебувають на фінальній стадії свого життя і мають вибухнути надновою.

За словами авторів дослідження, це відкриття показує, що виявлення і вивчення великої кількості окремих зірок можливе.

Історичне відкриття телескопа Вебб дасть змогу астрономам також продовжити дослідження однієї з найбільших загадок Всесвіту, тобто темної матерії. Учені кажуть, що спостереження за великою кількістю окремих зірок допоможе краще зрозуміти природу темної матерії в лінзованій площині далеких галактик.

Темна матерія — це те, що астрономи називають невидимою формою матерії, яка допомагає галактикам рости та еволюціонувати. Вважається, що 85% усієї матерії у Всесвіті становить саме темна матерія.

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