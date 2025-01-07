10-годинний "поцілунок": вчені з'ясували, як Плутон отримав свій найбільший супутник (фото)

Історія появи Харона як супутника Плутона давно цікавила вчених, і вони були здивовані тим, як карликова планета його отримала.

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Вчені вважають, що мільярди років тому Плутон міг отримати свій найбільший супутник Харон за допомогою дуже короткого крижаного "поцілунку". Ця теорія може пояснити, яким чином карликовій планеті вдалося захопити супутник, який приблизно вдвічі менший за Плутон за розміром. Дослідження опубліковано в журналі Nature Geoscience, пише Space.

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Автори дослідження за допомогою моделювання з'ясували, як два крижаних світи на краю Сонячної системи зіткнулися мільярди років тому, що призвело до того, що у Плутона з'явився його найбільший супутник Харон.

Карликова планета Плутон Фото: NASA

Вчені вважають, що замість того, щоб знищити один одного під час зіткнення два крижаних об'єкти спочатку об'єдналися в один, а потім дуже швидко розділилися. При цьому Плутон і Харон виявилися гравітаційно пов'язаними один з одним.

Вчені назвали такий процес зіткнення двох крижаних тіл "поцілунком і захопленням". Більшість сценаріїв зіткнення планет класифікуються як "удар і втеча" або "удар і злиття", але сценарій "поцілунку і захоплення" є новим варіантом розвитку подій. За словами вчених, вони були дуже здивовані, коли отримали результати моделювання, яке показало такий тип зіткнення об'єктів, коли два тіла тимчасово об'єднуються, а потім швидко розділяються.

Вчені вважають, що замість того, щоб знищити один одного під час зіткнення два крижаних об'єкти спочатку об'єдналися в один, а потім дуже швидко розділилися. Скріншот моделювання Фото: space.com

Проблема у вивченні історії появи Харона як супутника Плутона, який вже майже 20 років є карликовою планетою, а не дев'ятою звичайною планетою Сонячної системи, пов'язана з відносно невеликою різницею в розмірах і масі двох тіл.

Порівняння розміру Харона (внизу ліворуч), Місяця (вгорі ліворуч) і Землі Фото: NASA

За словами вчених, порівняно з Плутоном супутник Харон є величезним. Він майже у 2 рази менший за карликову планету, а його маса становить цілих 12% маси Плутона. Для порівняння, Місяць має лише 25% розміру Землі, а найбільший супутник у Сонячній системі Ганімед (супутник Юпітера) має 1/28 розміру газового гіганта. Автори дослідження кажуть, що отримати такий великий супутник Плутон не міг "звичайним" способом. Під цим мається на увазі гравітаційне захоплення супутників, як це зробили Юпітер і Сатурн.

Харон — найбільший супутник Плутона Фото: NASA

Головна теорія утворення Харона передбачає, що він виник унаслідок зіткнення Плутона з іншим тілом. Тобто це схоже на те, як утворився наш Місяць. Але нове моделювання відкидає цю теорію. Учені вважають, що дуже міцний Харон під час зіткнення з не менш міцним Плутоном не зміг зануритися в нього повністю, але на короткий час два тіла виявилися об'єднаними. Нова теорія припускає, що після короткого 10-годинного "поцілунку" Плутон і Харон розділилися і останній опинився на орбіті навколо карликової планети. Після цього почалося повільне переміщення Харона в його поточне місце розташування.

Порівняння розміру Плутона і Харона Фото: NASA

Вчені вважають, що зіткнення Харона і Плутона відбулося всього через кілька десятків мільйонів років після того, як було створено Сонячну систему понад 4,5 млрд років тому.

Автори дослідження мають намір перевірити свою теорію за допомогою нових спостережень за Плутоном і Хароном. Передбачається також, що зіткнення двох тіл могло призвести до утворення підземних океанів із рідкої води всередині двох об'єктів. Це також ще належить перевірити.

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