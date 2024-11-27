Плутон з моменту відкриття так і не здійснив повного обороту навколо Сонця: коли це станеться

Якщо тривалість життя людей не зміниться кардинально, то побачити завершення року на Плутоні відтоді, як його відкрили, у вас не вийде.

Серед п'яти відомих карликових планет, включно з Ерідою, Церерою, Макемаке та Хаумеа, Плутон, є найвідомішою — через те, що майже 76 років він вважався звичайною планетою. Задовго до того, як Плутон завершить повний оберт навколо Сонця з моменту його відкриття, його статус змінився, пише IFLScience.

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Завдяки спостереженню за Ураном астрономи знайшли багато нових астрономічних об'єктів. У XIX столітті астрономи виявили, що рух Урана орбітою не збігається з передбаченнями ньютонівської фізики.

У 1846 році астроном і математик Урбен Левер'є зробив припущення, що на орбіту Урана чинить гравітаційний вплив невідома планета. У результаті того ж року було виявлено Нептун, останню на сьогодні планету Сонячної системи.

На початку XX століття астроном Персіваль Лоуелл помітив, що на орбіту Урана і Нептуна також чинить гравітаційний вплив якийсь об'єкт, який найімовірніше є невідомою планетою. На підставі прогнозів орбіти невідомої планети астроном Клайд Томбо 1930 року виявив нову планету, яка дістала назву Плутон.

76 років Плутон вважався дев'ятою планетою Сонячної системи. Але перш ніж на Плутоні з моменту відкриття минув 1 рік, тобто планета здійснила повний оберт навколо Сонця, його перетворили на карликову планету.

76 років Плутон вважався дев'ятою планетою Сонячної системи Фото: NASA

Це сталося 2006 року, за рішенням Міжнародного астрономічного союзу. Причина полягала в тому, що Плутон не відповідав усім критеріям того, що астрономи називають планетою. Хоча він обертається навколо Сонця і має достатньо маси, щоб набути майже круглої форми, Плутон не є панівним об'єктом на своїй орбіті. Він не зміг розчистити свою орбіту від великих астрономічних об'єктів, щоб його можна було вважати звичайною планетою.

Водночас Плутон утримує навколо себе 5 супутників, найбільшим із яких є Харон. Цей супутник лише удвічі менший за Плутон, а тому є найбільшим супутником відносно розміру планети, навколо якої він обертається, у Сонячній системі.

Один на Плутоні триває 153 земні години, а рік на карликовій планеті триває 248 земних років. Це означає, що перший рік з моменту відкриття Плутона на ньому не завершиться до понеділка, 23 березня 2178-го.

Орбіта у Плутона дуже витягнута і має форму овалу. Це означає, що Плутон іноді перебуває найближче до Сонця, а іноді найдалі. Через це середня відстань від Сонця до Плутона становить 5,9 млрд км.

Якщо тривалість життя людей не зміниться кардинально, то побачити завершення року на Плутоні відтоді, як його відкрили, у вас не вийде.

Як уже писав Фокус, на Юпітері виявлено магнітні торнадо, які створюють атмосферні бурі розміром із Землю. Незвичайні вихори, викликані магнітним полем, створюють на Юпітері концентрації туману розміром з нашу планету.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому Плутон, попри значну віддаленість від Сонця, здебільшого складається з каменю, а не льоду.

Ще Фокус писав про те, що астронавтам на МКС вдалося забрати вантаж, доставлений із Землі на орбіту, після того, як було виявлено дивну проблему на російському космічному кораблі.