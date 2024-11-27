Плутон с момента открытия так и не совершил полный оборот вокруг Солнца: когда это произойдет

Если продолжительность жизни людей не изменится кардинальным образом, то увидеть завершение года на Плутоне с тех пор, как его открыли, у вас не получится.

Среди пяти известных карликовых планет, включая Эриду, Цереру, Макемаке и Хаумеа, Плутон, является самой известной из-за того, что почти 76 лет он считался обычной планетой. Задолго до того, как Плутон завершит полный оборот вокруг Солнца с момента его открытия, его статус изменился, пишет IFLScience.

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Благодаря наблюдению за Ураном астрономы обнаружили много новых астрономических объектов. В XIX веке астрономы обнаружили, что движение Урана по орбите не совпадает с предсказаниями ньютоновской физики.

В 1846 году астроном и математик Урбен Леверье сделал предположение, что на орбиту Урана оказывает гравитационное влияние неизвестная планета. В результате в том же году был обнаружен Нептун, последняя на сегодняшний день планета Солнечной системы.

В начале XX века астроном Персиваль Лоуэлл заметил, что на орбиту Урана и Нептуна также оказывает гравитационное влияние какой-то объект, который скорее всего является неизвестной планетой. На основании прогнозов орбиты неизвестной планеты астроном Клайд Томбо в 1930 году обнаружил новую планету, которая получила название Плутон.

76 лет Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Но прежде, чем на Плутоне с момента открытия прошел 1 год, то есть планета совершила полный оборот вокруг Солнца, его превратили в карликовую планету.

76 лет Плутон считался девятой планетой Солнечной системы Фото: NASA

Это произошло в 2006 году, по решению Международного астрономического союза. Причина состояла в том, что Плутон не соответствовал всем критериям того, что астрономы называют планетой. Хотя он вращается вокруг Солнца и имеет достаточно массы, чтобы принять почти круглую форму, Плутон не является доминирующим объектом на своей орбите. Он не смог расчистись свою орбиту от крупных астрономических объектов, чтобы его можно было считать обычной планетой.

В то же время, Плутон удерживает вокруг себя 5 спутников, самым большим из которых является Харон. Этот спутник всего в 2 раза меньше Плутона, а потому является крупнейшим спутником относительно размера планеты, вокруг которой он вращается в Солнечной системе.

Один на Плутоне продолжается 153 земных часа, а год на карликовой планете длится 248 земных лет. Это значит, что первый год с момента открытия Плутона на нем не завершится до понедельника, 23 марта 2178-го.

Орбита у Плутона очень вытянутая и имеет форму овала. Это значит, что Плутон иногда находится ближе всего к Солнцу, а иногда дальше всего. Из-за этого среднее расстояние от Солнца до Плутона составляет 5,9 млрд км.

Если продолжительность жизни людей не изменится кардинальным образом, то увидеть завершение года на Плутоне с тех пор, как его открыли, у вас не получится.

Как уже писал Фокус, на Юпитере обнаружены магнитные торнадо, которые создают атмосферные бури размером с Землю. Необычные вихри, вызванные магнитным полем, создают на Юпитере концентрации тумана размером с нашу планету.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему Плутон несмотря на сильную отдаленность от Солнца, по большей мере состоит из камня, а не льда.

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