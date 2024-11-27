Что-то странное произошло с российским космическим кораблем на орбите: что известно

Астронавты наконец-то смогли забрать груз, который доставил на МКС космический корабль "Прогресс", после того, как процесс разгрузки был задержан из-за странного запаха.

Российские астронавты открыли люк грузового космического корабля "Прогресс МС-29", чтобы забрать припасы, доставленные на Международную космическую станцию (МКС), после того, как корабль был закрыт на некоторое время из-за исходящего из него необычного запаха, пишет Space.

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Грузовой космический корабль, принадлежащий РФ, под названием "Прогресс МС-29" состыковался с МКС 23 ноября, но российские астронавты сообщили о странном запахе, который исходит с корабля, что задержало его разгрузку. Как уже писал Фокус беспилотный корабль доставил на МКС 3 тонны припасов и оборудования, но астронавты закрыли люк корабля после того, как обнаружили необычный запах.

Вечером 25 ноября, как сообщили в NASA, запах рассеялся, и астронавты открыли люк грузового корабля, чтобы забрать доставленный на орбиту груз. Космическое агентство США заявило, что никакой опасности странный запах не представлял для астронавтов. Вероятно, запах исходил от материалов внутри грузового космического корабля, сообщили в NASA, но никакой подробной информации о том, что же именно могло его вызвать, американское космическое агентство не предоставило. В NASA заявили, что качество воздуха на МКС не ухудшилось.

В то же время, по словам Анатолия Зака из интернет-проекта RussianSpaceWeb, некоторое время российские астронавты носили дополнительное защитное снаряжение в качестве меры предосторожности после выявления необычного запаха.

В настоящее время люк между российским и американским сегментом МКС обычно закрыт. Дело в том, что в российской части орбитальной станции с 2019 года наблюдается постоянная утечка воздуха. NASA и "Роскосмос" пытаются решить эту проблему, но оба космических агентства заявляют, что эта утечка не представляет угрозы для астронавтов.

Тем не менее NASA и "Роскосмос" так и не пришли к единому мнению относительно причины утечки воздуха и способа ее устранения. Космические агентства также спорят о том, насколько угрожающей для МКС является эта утечка воздуха в долгосрочной перспективе.

Что касается грузового корабля "Прогресс МС-29", то он останется соединенным с МКС еще несколько месяцев. В течение этого время астронавты наполнят его мусором и ненужным оборудованием, после чего российский космический корабль уже в 2025 году полетит к Земле и сгорит в ее атмосфере.

За последние почти два года с российскими космическими кораблями уже неоднократно возникали проблемы. Например, в декабре 2022 года на пилотируемом космическом корабле "Союз" произошла сильная утечка жидкости из охлаждающей системы. Из-за этого "Роскосмосу" пришлось отправить на орбиту новый космический корабль, чтобы забрать оттуда трех астронавтов. Поэтому астронавты провели на МКС не полгода, как планировалось, а целый год. А в феврале 2023 года на грузовом космическом корабле "Прогресс" также произошла утечка жидкости из системы охлаждения.

Как уже писал Фокус, ракета Илона Маска отправит ядерный вертолет NASA за 3 млрд долларов на спутник Сатурна. NASA заключило контракт с компанией SpaceХ, ракета-носитель которой отправит на Титан уникальный вертолет, оснащенный ядерным двигателем.

Также Фокус писал о том, что недавно МКС пришлось провести маневр уклонения, чтобы избежать потенциального столкновения с фрагментом космического мусора.