Ракета Илона Маска отправит ядерный вертолет NASA за 3 млрд $ на спутник Сатурна: зачем (фото)

NASA заключило контракт с компанией SpaceХ, ракета-носитель которой отправит на Титан уникальный вертолет, оснащенный ядерным двигателем.

Компания SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, стала участником амбициозной миссии NASA на Титан, крупнейший спутник Сатурна. Мощная ракета-носитель Falcon Heavy отправит на Титан вертолет с ядерным двигателем Dragonfly в многолетнее путешествие, чтобы он мог определить, есть ли жизнь на спутнике Сатурна, пишет Interesting Engineering.

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NASA заключило контракт с компанией SpaceХ на 256,6 млн долларов, согласно которому, ракета-носитель Falcon Heavy отправит на Титан вертолет с ядерным двигателем под названием Dragonfly. Запуск планируют осуществить в период с 5 по 25 июля 2028 года.

NASA заключило контракт с компанией SpaceХ на 256,6 млн долларов, согласно которому, ракета-носитель Falcon Heavy отправит на Титан вертолет с ядерным двигателем под названием Dragonfly Фото: SpaceX

Полет уникального летательного аппарата на Титан был изначально запланирован на 2025 года, но у NASA возникли проблемы с финансированием. Теперь же вероятно деньги нашлись, ведь общая стоимость миссии на крупнейший спутник Сатурна оценивается в 3,35 млрд долларов.

Титан является миром, который не похож ни на один из известных миров Солнечной системы. Это единственный спутник планеты в Солнечной системе, который имеет толстую атмосферу. Также это единственный известный мир, где на поверхности находятся жидкие реки, озера и моря. Правда состоят они из жидких углеводородов. Тем не менее считается, что под поверхностью Титана могут скрываться подземные воды в жидком виде.

Вертолет Dragonfly, оснащенный ядерным двигателем, должен выяснить, есть ли на Титане жизнь или была ли она когда-то там Фото: NASA

Ученые считают, что на Титане может существовать жизнь в различных формах. Если подземные воды могут поддерживать жизнь в привычной нам форме, то в реках, озерах и морях из углеводородов могут существовать экзотические живые организмы. Хотя ученые не исключают того, что на спутнике Сатурна жизни нет вообще.

Поэтому вертолет Dragonfly, оснащенный ядерным двигателем, должен выяснить, есть ли на Титане жизнь или была ли она когда-то там. Вертолет во время миссии будет изучать как атмосферу Титана, когда будет летать над поверхностью, так и особенности рельефа, среди которых ледяные равнины и песчаные возвышенности, когда будет приземляться. В такие моменты вертолет будет собирать образцы в разных местах на поверхности Титана и проводить их анализ на месте.

Титан является миром, который не похож ни на один из известных миров Солнечной системы Фото: NASA

Вертолет Dragonfly размером с автомобиль будет искать не только признаки возможной жизни, но и признаки наличия строительных блоков, необходимых для создания жизни. Ученые уже определили самые главные места на спутнике Сатурна, где существуют условия для развития жизни. Смесь богатых углеродом материалов вместе с жидкой водой в этих местах могла бы способствовать появлению жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Титан находится на расстоянии примерно 1,2 млрд км от Земли, а это значит, что путешествие к спутнику Сатурна займет 6 лет. С 2034 по 2036 год вертолет Dragonfly будет проводить свои исследования на Титане, хотя миссия может быть продлена, ведь все зависит от технического состояния космического аппарата.

Напоминаем, ученые считают хорошо, что за Марсом нет супер-Земли, ведь нашу планету ждала бы катастрофа, как уже писал Фокус. Ученые считают, что еще одна большая планета в Солнечной системе сделала бы Землю почти непригодной для жизни.

Также Фокус писал о том, что ученые разгадали загадку Нептуна и Урана, которая связана с магнитными полями планет. Астрономы считают, что внутри этих гигантов скрываются огромные океаны из жидкой воды.