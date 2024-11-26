Ракета Ілона Маска відправить ядерний вертоліт NASA за 3 млрд $ на супутник Сатурна: навіщо (фото)

NASA уклало контракт із компанією SpacеХ, ракета-носій якої відправить на Титан унікальний вертоліт, оснащений ядерним двигуном.

Компанія SpaceX, власником якої є Ілон Маск, стала учасником амбітної місії NASA на Титан, найбільший супутник Сатурна. Потужна ракета-носій Falcon Heavy відправить на Титан гелікоптер із ядерним двигуном Dragonfly у багаторічну подорож, щоб він міг визначити, чи є життя на супутнику Сатурна, пише Interesting Engineering.

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NASA уклало контракт із компанією SpacEX на 256,6 млн доларів, згідно з яким, ракета-носій Falcon Heavy відправить на Титан вертоліт із ядерним двигуном під назвою Dragonfly. Запуск планують здійснити в період з 5 по 25 липня 2028 року.

NASA уклало контракт із компанією SpacEX на 256,6 млн доларів, згідно з яким, ракета-носій Falcon Heavy відправить на Титан вертоліт із ядерним двигуном під назвою Dragonfly Фото: SpaceX

Політ унікального літального апарату на Титан був спочатку запланований на 2025 рік, але у NASA виникли проблеми з фінансуванням. Тепер же ймовірно гроші знайшлися, адже загальна вартість місії на найбільший супутник Сатурна оцінюється в 3,35 млрд доларів.

Титан є світом, який не схожий на жоден з відомих світів Сонячної системи. Це єдиний супутник планети в Сонячній системі, який має товсту атмосферу. Також це єдиний відомий світ, де на поверхні знаходяться рідкі річки, озера та моря. Щоправда, складаються вони з рідких вуглеводнів. Проте вважається, що під поверхнею Титана можуть ховатися підземні води в рідкому вигляді.

Вертоліт Dragonfly, оснащений ядерним двигуном, має з'ясувати, чи є на Титані життя або чи було воно колись там Фото: NASA

Учені вважають, що на Титані може існувати життя в різних формах. Якщо підземні води можуть підтримувати життя у звичній нам формі, то в річках, озерах і морях з вуглеводнів можуть існувати екзотичні живі організми. Хоча вчені не виключають того, що на супутнику Сатурна життя немає взагалі.

Тож гелікоптер Dragonfly, оснащений ядерним двигуном, має з'ясувати, чи є на Титані життя або, чи було воно колись там. Вертоліт під час місії вивчатиме як атмосферу Титана, коли літатиме над поверхнею, так і особливості рельєфу, серед яких крижані рівнини та піщані височини, коли приземлятиметься. У такі моменти гелікоптер збиратиме зразки в різних місцях на поверхні Титана і проводитиме їхній аналіз на місці.

Титан є світом, який не схожий на жоден із відомих світів Сонячної системи Фото: NASA

Вертоліт Dragonfly розміром з автомобіль буде шукати не тільки ознаки можливого життя, а й ознаки наявності будівельних блоків, необхідних для створення життя. Вчені вже визначили найголовніші місця на супутнику Сатурна, де існують умови для розвитку життя. Суміш багатих вуглецем матеріалів разом із рідкою водою в цих місцях могла б сприяти появі життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Титан розташований на відстані приблизно 1,2 млрд км від Землі, а це означає, що подорож до супутника Сатурна займе 6 років. З 2034 по 2036 рік вертоліт Dragonfly проводитиме свої дослідження на Титані, хоча місія може бути продовжена, адже все залежить від технічного стану космічного апарату.

Нагадуємо, вчені вважають добре, що за Марсом немає супер-Землі, адже на нашу планету чекала б катастрофа, як уже писав Фокус. Вчені вважають, що ще одна велика планета в Сонячній системі зробила б Землю майже непридатною для життя.

Також Фокус писав про те, що вчені розгадали загадку Нептуна і Урана, яка пов'язана з магнітними полями планет. Астрономи вважають, що всередині цих гігантів ховаються величезні океани з рідкої води.