Хорошо, что за Марсом нет супер-Земли: нашу планету ждала бы катастрофа, считают ученые

Ученые считают, что еще одна большая планета в Солнечной системе сделала бы Землю почти непригодной для жизни.

Ученые из Флоридского технологического института, США, создали модель альтернативной версии Солнечной системы, в которой за Марсом находится супер-Земля. Один из самых распространенных типов планет в Млечном Пути – это планеты, которые больше Земли, но меньше Нептуна. Супер-Земли можно обнаружить везде в нашей галактике, но такой планеты нет в Солнечной системе. По словам ученых, это на самом деле очень хорошо, ведь в противном случае людей на Земле не было бы, пишет Space.

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Ученые, создавшие альтернативную версию Солнечной системы хотели выяснить, как планеты могут влиять на орбиты друг друга. Как оказалось, если бы во внутренней части Солнечной системы, за орбитой Марса, находилась крупная планета, немного больше, чем Земля, то это привело бы к климатическому хаосу на Земле, Венере и Марсе.

По словам ученых, технически возможно, что в Солнечной системе более 4, 5 млрд лет назад могла появиться супер-Земля, расположенная между орбитами Марса и Юпитера. Это могло произойти, если бы газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн имели меньшую массу за счет накопления меньшего количества газа и пыли из протопланетного диска, окружающего молодое Солнце.

Как показало моделирование, супер-Земля своей гравитацией изменила бы орбиты Земли, Марса и Венеры. То есть вместо круговых орбит планеты получили бы более эксцентрические, то есть более длинные и узкие орбиты. При этом орбиты этих планет никогда не были бы стабильными и постоянно менялись.

Ученые из Флоридского технологического института, США, создали модель альтернативной версии Солнечной системы, в которой за Марсом находится супер-Земля Фото: Forbes

Это привело бы к тому, что на всех трех внутренних планетах Солнечной системы, в том числе и на Земле, постоянно возникали периоды экстремально жаркого лета и экстремально холодной зимы. При этом нестабильные орбиты планет привели бы к частому появлению ледниковых периодов. То есть жизнь на Земле, даже если бы и появилась, то должна была адаптироваться к экстремальным условиям и не факт, что эволюция привела бы к появлению человека.

Скорее всего жизнь не возникла бы на Земле, если бы за Марсом находилась планета в 10-20 раз больше нашей планеты по массе и размеру. Это был бы самый плохой сценарий.

Но существование супер-Земли примерно в 2 раза больше по массе и размеру, чем наша планета, хоть и привело бы к экстремальному климату на Земле, но планета все еще была пригодной для жизни. Хотя неизвестно, какой именно была бы эта жизнь.

Как уже писал Фокус, физики объяснили странный сигнал, который приходит на Землю с расстояния 6200 св. лет. Ученые нашли объяснение необычному радиосигналу, который исходит из центра Крабовидной туманности.

Также Фокус писал о том, что, согласно новому исследованию, внутри планет Уран и Нептун плещется океан из воды глубиной 8000 км. Это объясняет наличие одной из загадок, общей для двух ледяных гигантов в Солнечной системе.