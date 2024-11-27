Щось дивне сталося з російським космічним кораблем на орбіті: що відомо

Астронавти нарешті змогли забрати вантаж, який доставив на МКС космічний корабель "Прогрес", після того, як процес розвантаження було затримано через дивний запах.

Російські астронавти відкрили люк вантажного космічного корабля "Прогрес МС-29", щоб забрати припаси, доставлені на Міжнародну космічну станцію (МКС), після того, як корабель закрили на деякий час через незвичний запах, який виходив із нього, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вантажний космічний корабель, що належить РФ, під назвою "Прогрес МС-29" зістикувався з МКС 23 листопада, але російські астронавти повідомили про дивний запах, який виходить з корабля, що затримало його розвантаження. Як уже писав Фокус, безпілотний корабель доставив на МКС 3 тонни припасів і обладнання, але астронавти закрили люк корабля після того, як виявили незвичайний запах.

Увечері 25 листопада, як повідомили в NASA, запах розсіявся і астронавти відкрили люк вантажного корабля, щоб забрати доставлений на орбіту вантаж. Космічне агентство США заявило, що жодної небезпеки дивний запах не становив для астронавтів. Імовірно, запах виходив від матеріалів усередині вантажного космічного корабля, повідомили в NASA, але жодної докладної інформації про те, що ж саме могло його викликати, американське космічне агентство не надало. У NASA заявили, що якість повітря на МКС не погіршилася.

Водночас, за словами Анатолія Зака з інтернет-проєкту RussianSpaceWeb, деякий час російські астронавти носили додаткове захисне спорядження як запобіжний захід після виявлення незвичайного запаху.

Наразі люк між російським і американським сегментом МКС зазвичай закритий. Річ у тім, що в російській частині орбітальної станції з 2019 року спостерігається постійний витік повітря. NASA і "Роскосмос" намагаються вирішити цю проблему, але обидва космічні агентства заявляють, що цей витік не становить загрози для астронавтів.

Проте NASA і "Роскосмос" так і не дійшли єдиної думки щодо причини витоку повітря і способу його усунення. Космічні агентства також сперечаються про те, наскільки загрозливим для МКС є цей витік повітря в довгостроковій перспективі.

Щодо вантажного корабля "Прогрес МС-29", то він залишиться з'єднаним з МКС ще кілька місяців. Протягом цього часу астронавти наповнять його сміттям і непотрібним обладнанням, після чого російський космічний корабель уже 2025 року полетить до Землі і згорить у її атмосфері.

За останні майже два роки з російськими космічними кораблями вже неодноразово виникали проблеми. Наприклад, у грудні 2022 року на пілотованому космічному кораблі "Союз" стався сильний витік рідини з охолоджувальної системи. Через це "Роскосмосу" довелося відправити на орбіту новий космічний корабель, щоб забрати звідти трьох астронавтів. Тому астронавти провели на МКС не пів року, як планувалося, а цілий рік. А в лютому 2023 року на вантажному космічному кораблі "Прогрес" також стався витік рідини із системи охолодження.

Як уже писав Фокус, ракета Ілона Маска відправить ядерний вертоліт NASA за 3 млрд доларів на супутник Сатурна. NASA уклало контракт з компанією SpacEX, ракета-носій якої відправить на Титан унікальний вертоліт, оснащений ядерним двигуном.

Також Фокус писав про те, що нещодавно МКС довелося провести маневр ухилення, щоб уникнути потенційного зіткнення з фрагментом космічного сміття.