10-часовой "поцелуй": ученые выяснили, как Плутон получил свой самый большой спутник (фото)

История появления Харона в качестве спутника Плутона давно интересовала ученых, и они были удивлены тем, как карликовая планета его получила.

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Ученые считают, что что миллиарды лет назад Плутон мог получить свой самый большой спутник Харон с помощью очень короткого ледяного "поцелуя". Эта теория может объяснить, каким образом карликовой планете удалось захватить спутник, который примерно в два раза меньше Плутона по размеру. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, пишет Space.

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Авторы исследования с помощью моделирования выяснили, как два ледяных мира на краю Солнечной системы столкнулись миллиарды лет назад, что привело к тому, что у Плутона появился его самый большой спутник Харон.

Карликовая планета Плутон Фото: NASA

Ученые считают, что вместо того, чтобы уничтожить друг друга во время столкновения два ледяных объекта сначала объединились в один, а затем очень быстро разделились. При этом Плутон и Харон оказались гравитационно связанными друг с другом.

Ученые назвали такой процесс столкновения двух ледяных тел "поцелуем и захватом". Большинство сценариев столкновения планет классифицируются как "удар и бегство" или "удар и слияние", но сценарий "поцелуя и захвата" новым вариантом развития событий. По словам ученых, они были очень удивлены, когда получили результаты моделирования, которое показало такой тип столкновения объектов, когда два тела временно объединяются, а затем быстро разделяются.

Ученые считают, что вместо того, чтобы уничтожить друг друга во время столкновения два ледяных объекта сначала объединились в один, а затем очень быстро разделились. Скриншот моделирования Фото: space.com

Проблема в изучении истории появления Харона в качестве спутника Плутона, который уже почти 20 лет является карликовой планетой, а не девятой обычной планетой Солнечной системы, связана с относительно небольшой разницей в размерах и массе двух тел.

Сравнение размера Харона (внизу слева), Луны (вверху слева) и Земли Фото: NASA

По словам ученых, по сравнению с Плутоном спутник Харон является огромным. Он почти в 2 раза меньше карликовой планеты, а его масса составляет целых 12% массы Плутона. Для сравнения, Луна имеет лишь 25% размера Земли, а самый большой спутник в Солнечной системе Ганимед (спутник Юпитера) имеет 1/28 размера газового гиганта. Авторы исследование говорят, что получить такой большой спутник Плутон не мог "обычным" способом. Под этим подразумевается гравитационный захват спутников, как это сделали Юпитер и Сатурн.

Харон - самый большой спутник Плутона Фото: NASA

Главная теория образования Харона предполагает, что он возник в результате столкновения Плутона с другим телом. То есть это похоже на то, как образовалась наша Луна. Но новое моделирование отвергает эту теорию. Ученые считают, что очень прочный Харон при столкновении с не менее прочным Плутоном не смог погрузиться в него полностью, но на короткое время два тела оказались объединенными. Новая теория предполагает, что после короткого 10-часового "поцелуя" Плутон и Харон разделились и последний оказался на орбите вокруг карликовой планеты. После этого началось медленное перемещение Харона в его текущее местоположение.

Сравнение размера Плутона и Харона Фото: NASA

Ученые считают, что столкновение Харона и Плутона произошло всего через несколько десятков миллионов лет после того, как была создана Солнечная система более 4,5 млрд лет назад.

Авторы исследование намерены проверить свою теорию с помощью новых наблюдений за Плутоном и Хароном. Предполагается также, что столкновение двух тел могло привести к образованию подземных океанов из жидкой воды внутри двух объектов. Это также еще предстоит проверить.

Как уже писал Фокус, NASA готовит очень важное заявление о Марсе. Возможно, скоро станет известна судьба ценного груза, который собрал марсоход Perseverance.

Также Фокус писал о том, что с тех пор, как был обнаружен Плутон, карликовая планета еще не завершила полный оборот вокруг Солнца.