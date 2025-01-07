Найяскравіша комета 2025 року: вперше за 135 000 років на нас чекає дивовижна подія (фото)

Очікується, що комета C/2024 G3 може стати набагато яскравішою, ніж найяскравіша комета минулого року C/2023 A3.

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Астрономи вважають, що комета C/2024 G3 наступного тижня буде яскравішою за Венеру і, ймовірно, стане найяскравішою кометою 2025 року. Вона вже стала такою ж яскравою, як відомі зірки Антарес і Спіка, але це не означає, що її можна буде легко побачити, пише IFLScience.

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Зараз Венера є одним із найяскравіших об'єктів у нічному небі, але наступного тижня яскравішою за цю планету може стати комета C/2024 G3. Пік її яскравості має настати 13 січня, коли вона, як очікується, буде в 6 разів яскравішою, ніж найяскравіша комета 2024 року C/2023 A3. Астрономи вважають, що зоряна величина комети становитиме мінус 6. Для порівняння видима зоряна величина Венери становить мінус 4,9.

Минулого року очікувалося, що комета C/2023 A3 матиме зоряну величину мінус 8, але в підсумку вона мала зоряну величину мінус 4. Тобто прогнози щодо яскравості комети не справдилися. Щось подібне може трапитися і з кометою C/2024 G3. Все одно це буде дуже яскрава подія.

Хоча саме 13 січня побачити комету C/2024 G3 буде надзвичайно складно, адже вона перебуватиме в найближчій точці до Сонця. Але через кілька днів комета, хоча і стане більш тьмяною, її буде краще видно в небі. Але для цього комета повинна пережити близьку зустріч із Сонцем. Також комета C/2024 G3 буде видна в північній півкулі всього кілька днів через свою траєкторію польоту.

Астрономи вважають, що комета C/2024 G3 (на фото) наступного тижня буде яскравішою за Венеру і, ймовірно, стане найяскравішою кометою 2025 року Фото: IFLS

Наразі комета C/2024 G3 наближається до Сонця і саме 13 січня перебуватиме на найближчій відстані від нашої зірки. Це навколосонячна комета, тобто об'єкт, який наближається до Сонця на дуже близьку відстань. Цю комету вперше виявили минулого року.

Через те, що навколосонячні комети підлітають дуже близько до Сонця, вони піддаються ризику повного розпаду, коли сонячне тепло плавить крижаний об'єкт і він випаровується.

Комета C/2024 G3 перебуватиме в 10 разів ближче до Сонця, ніж коли-небудь буває Земля, і в 4 рази ближче, ніж Меркурій. Ця комета має дуже витягнуту еліптичну орбіту і вважається, що востаннє вона підлітала близько до Сонця 135 000 років тому. Хоча це дуже довгий термін, все ж це означає, що під час минулого зближення з Сонцем комета вижила. Значить це може прояснитись і зараз.

Як уже писав Фокус, найпотужніший космічний телескоп у світі увійшов в історію, виявивши рекордну кількість нових зірок у далекій галактиці. Астрономи виявили відразу 44 окремі величезні зірки в далекій частині Всесвіту, чого раніше не могли зробити.

Також Фокус писав про те, що вчені з NASA показали, які вимірювання відбуваються на поверхні Марса, коли там настає весна. Цікаво, що разом із весною на Марсі розпочався новий рік, який триватиме майже 2 земні роки.