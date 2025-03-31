Обнаружена похожая на Землю планета с водой: этот мир раскрывает одну из загадок Вселенной

Астрономы обнаружили планету, которая относится к классу супер-Земля, и она помогает объяснить, почему во Вселенной почти нет планет с диаметром, вдвое превышающим диаметр Земли. Планета, названная TOI-512b была обнаружена с помощью космического телескопа TESS и наземного телескопа VLT.

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Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

В нашей Солнечной системе существуют планеты разных размеров, обладающие разными свойствами. Например, планета Уран, является одной из самых необычных и это же касается и ее спутников, как показывает недавнее исследование, как уже писал Фокус. Эти миры могут быть океаническими, а что касается новой планеты TOI-512b, то она также содержит воду, но в данном случае все сложнее.

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Обнаруженная учеными планета, названная TOI-512b, находится на расстоянии 218 световых лет от нас и принадлежит к классу супер-Земля, то есть она больше нашей планеты по размеру, но не слишком сильно. Астрономы выяснили, что диаметр этого мира в 1,5 раза больше диаметра Земли. При этом масса TOI-512b примерно в 3,5 раза больше массы нашей планеты.

Зная диаметр и массу новой планеты, астрономы смогли вычислить ее плотность, которая составляет примерно в среднем 5,62 грамма на кубический сантиметр. То есть TOI-512b немного плотнее Земли, средняя плотность которой составляет 5,52 грамма на кубический сантиметр.

Если бы планета TOI-512b была размером с Землю с такой плотностью, то этого говорило бы о том, что она является каменистым миром с твердой поверхностью. Но планета TOI-512b имеет больший размер и массу, чем Земля, а потому с ней не все так просто.

Ученые выяснили, что планета TOI-512b имеет орбитальный период длительностью всего 7 земных дней. То есть за земную неделю планета совершает полный оборот вокруг своей звезды, но делает она это на расстоянии всего 9,8 млн км. Это почти в 15 раз меньшее расстояние, чем то, что разделяет Землю и Солнце. Это значит, что на этой планете точно не может быть жизни, ведь она получает примерно в 112 раз больше тепла своей звезды, чем Земля от Солнца.

На снимке показана звезда TOI-512, вокруг которой враащется планета TOI-512b Фото: space.com

Во Вселенной астрономы обнаружили много планет разных размеров, но почти не встречаются миры, диаметр которых был бы больше диаметра Земли в 1,8 – 2,4 раза. Одна из теорий предполагает, что изначально планеты размером с Нептун, богатые газом и льдом, мигрируют ближе к своим звездам и излучение последних уничтожает атмосферы этих миров. Таким образом планеты становятся меньше. Другая теория предполагает, что внутреннее тепло, которое осталось от формирования планет, просачивается из их недр в толстый газообразный слой, нагревают его и заставляют испаряться. Таким образом размер планет уменьшается.

Астрономы считают, что планета TOI-512b, возраст которой оценивают в 4-8 млрд лет, могла быть раньше размером с Нептун, то есть примерно в 4 раза больше Земли, но затем потеряла большую часть своей атмосферы.

Основываясь на плотности, массе и объеме планеты, астрономы создали модель ее возможной внутренней структуры. Ученые считают, что эта планета имеет небольшое ядро, составляющее 13% массы планеты, мантию, составляющую 69%, и водный слой, составляющий до 16% массы планеты. Только 2% массы составляет истощенный газообразный слой. Что касается воды, то ее массовая доля на Земле не превышает 0,02%.

По словам астрономов, если бы планета TOI-152b уменьшилась из-за излучения и тепла звезды, но никакой воды и атмосферы вообще бы не осталось. Поэтому скорее всего, было задействовано внутреннее тепло планеты.

В то же время ученые говорят, что это не значит, что все планеты теряют свои газообразные оболочки таким же образом. Возможно, они могли быть уничтожены и теплом звезды, и внутренним теплом одновременно. Необходимо найти еще больше похожих на TOI-512b планет, чтобы подтвердить сделанные выводы, говорят астрономы.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что неизвестная физика помогает темной энергии менять структуру Вселенной. Астрофизики пришли к выводу, что у темной энергии может быть сообщник, который помогает ей замедлять рост крупных космических структур, таких как огромные скопления и сверхскопления галактик.