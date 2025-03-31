Неизвестная физика и антигравитация: темная энергия меняет Вселенную странным образом

Астрофизики пришли к выводу, что у темной энергии может быть сообщник, который помогает ей замедлять рост крупных космических структур, таких как огромные скопления и сверхскопления галактик. Возможно, неизвестная физика помогает темной энергии действовать как антигравитационная сила, которая сводит на нет работу гравитации, создающей из материи огромные структуры во Вселенной.

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Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Space.

Крупномасштабная структура Вселенной состоит из связных между собой галактик, скоплений и сверхскоплений галактик, а также космических пустот, объединенных в так называемую космическую паутину. Эта структура Вселенной была сформирована в течение 13,8 млрд лет с помощью гравитации. Но астрофизики обнаружили, что сейчас огромные структуры во Вселенной формируются медленнее, чем на ранних этапах истории космоса. Ученые считают, что, возможно, существует неизвестная физика, которая помогает темной энергии замедлять рост огромных космических структур. К такому выводу астрофизики пришли после изучения данных о распределении материи во Вселенной и о выявленных изменениях в этом распределении.

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Сейчас считается, что темная энергия, которая заполняет весь космос, помогает Вселенной расширяться с ускорением. Также считается, что темная энергия является космологической постоянной, то есть неизменной силой, в стандартной космологической модели Лямбда-CDM. Она описывает историю эволюции космоса.

Хотя темная энергия должна быть неизменной со временем недавние наблюдения показали, что на самом деле эта таинственная сила может меняться. А это противоречит стандартной космологической модели. Астрофизики решили выяснить, может ли это изменение темной энергии быть связано с замедлением роста огромных космических структур, но обнаружили еще большую загадку.

Чем бы ни была темная энергия, расширение пространства-времени работает в чрезвычайно больших масштабах. Ученые могут видеть, как далекие галактики удаляются от нас со все возрастающей скоростью. Также эффекты расширения Вселенной можно увидеть с помощью изменений в распределении материи по космосу.

Ученые говорят, что теоретически темная материя, могла бы не только помогать расширять пространство, но и замедлять формирование крупномасштабных структур, таких как скопления и сверхскопления галактик. Новые данные показывают, что такие структуры встречаются реже в современной Вселенной, чем на более ранних этапах истории космоса. Астрофизики пришли к выводу, что у темной энергии есть помощник, неизвестная сила, которая играет роль в подавлении гравитации, что способствует замедлению роста крупномасштабных структур во Вселенной.

Хотя темная энергия управлять Вселенной сейчас, так было не всегда. Доминирование темной энергии, как считают ученые, началось примерно 4 млрд лет назад. Тогда после периода замедления расширения космоса, пространство начало увеличиваться с ускорением.

По словам ученых, сама темная энергия не может отвечать за подавление роста огромных структур в современной Вселенной, а значит, возможно, существует неизвестная физика, которая может помогать ей это делать.

Как уже писал Фокус, физик решил "парадокс дедушки". Таким образом путешествие назад во времени возможно, но его никто не вспомнит. Ученый считает, что возможность путешествий назад во времени не противоречит законам физики.

Также Фокус писал о том, что спутники планеты Уран скрывают внутри то, что есть и на Земле. Ученые считают, что на спутниках Урана может находиться океан из жидкой воды, но скрывается он в недрах этих миров.