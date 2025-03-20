Эйнштейн сильно просчитался: темная энергия, расширяющая Вселенную, эволюционирует (видео)

Новое исследование показало, что 7 млрд лет назад темная энергия была совсем другой.

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Темная энергия, которая является движущей силой ускоряющегося расширения Вселенной, может меняться со временем, согласно новым наблюдениям, пишет Science Alert.

Проблема заключается в том, что если темная энергия действительно ослабевает со временем, тогда наше представление о Вселенной должно быть переписано.

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Новые данные о Вселенной были получены с помощью спектроскопического инструмента темной энергии (DESI). Он был установлен на обсерватории Китт-Пик в американском штате Аризона.

"То, что мы увидели действительно интригует. Возможно, мы находимся на пороге важного открытия темной энергии и фундаментальной природы нашей Вселенной", — говорит представитель сотрудничества DESI Алекси Лото-Харнетт.

Инструмент DESI помогает наблюдать за 5 тыс. галактик или квазаров одновременно на протяжении 20 минут. Это помогает ученым узнать возраст и расстояние до наблюдаемых объектов, а также работать над созданием карты Вселенной.

На протяжении столетия ученым известно, что Вселенная расширяется, так как астрономы видят, как огромные скопления галактик удаляются друг от друга. В конце 1990-х годов астрономов ждало еще одно потрясение, когда они выяснили, что расширение Вселенной ускоряется с течением времени.

Именно это ускорение связали с темной энергией. Считается, что Вселенная состоит на 70% из темной энергии, на 25% из темной материи — и всего на 5% из обычной материи.

Лучшее понимание наукой того, как работает Вселенная, которое называется стандартной космологической моделью, относится к темной энергии как к постоянной, то есть не изменяющейся. Эта идея была впервые выдвинута Альбертом Эйнштейном в его теории относительности.

По словам французского физика Арно де Маттиа, который участвовал в недавнем исследовании, стандартная модель все еще является "удовлетворительной", но во время наблюдений возникают некоторые вопросы.

Существует несколько различных способов измерения расширения Вселенной, включая изучение остаточного излучения после Большого взрыва, взрывающихся звезд, называемых сверхновыми, и того, как гравитация искажает свет галактик.

Когда команда DESI объединила свои новые данные с другими измерениями, они обнаружили "признаки того, что воздействие темной энергии может ослабевать с течением времени".

"Когда мы объединяем все космологические данные, это говорит в пользу того, что расширение Вселенной ускорялось с немного большей скоростью около 7 млрд лет назад", — подытожил де Маттиа.

Напомним, ученые обнаружили "выключатель", который меняет космос. Темная энергия, которая отвечает за расширение Вселенной, периодически меняется, что приводит к остановке увеличения размера космоса. За этим стоит неизвестная физика.