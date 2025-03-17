Вселенная не такая, как мы думаем: ученые обнаружили "выключатель", который меняет космос

Темная энергия, которая отвечает за расширение Вселенной, периодически меняется, что приводит к остановке увеличения размера космоса. За этим стоит неизвестная физика.

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Авторы новой теории предполагают, что темная энергия не является статичной, а меняется, что приводит к остановке расширения Вселенной. Ученые считают, что темная энергия могла измениться в далеком прошлом и это может объяснить несоответствия в данных наблюдений за космосом. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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На сегодняшний день лучшей моделью эволюции Вселенной является модель Лямбда-CDM, которая включает наличие темной энергии и холодной темой материи. Темная энергия является загадочной силой, которая отвечает за ускоренное расширение Вселенной, а холодная темная материя — это невидимое загадочное вещество, которое обеспечивает большую часть массы почти всех галактик.

Модель Лямбда-CDM объясняет много наблюдений за космосом, например, поведение галактик и галактических скоплений, рост крупномасштабных структур во Вселенной и появление реликтового излучения. Но за последние несколько лет астрономы столкнулись с двумя серьезными проблемами.

Одна известная как проблема Хаббла и она заключается в том, что существует разница в показателях скорости расширения Вселенной. Этот показатель называется постоянная Хаббла. Измерения скорости расширения космоса в ранней Вселенной показывают, что она была ниже, чем в сейчас. С проблемой Хаббла также связана и проблема S8. Этот показатель показывает, насколько комковатой является материя во Вселенной. Измерения показывают разные результаты.

Получается, что модель Лямбда-CDM, возможно, является неполной, но что именно с ней не так, астрономы пока не могут понять. Авторы исследования считают, что темная энергия может быть более динамичной, чем предполагалось. Модель Лямбда-CDM показывает, что темная энергия является космологической постоянной, то есть она не менялась в течение всей истории Вселенной.

В представленной учеными космологической модели темная энергия изменяется. Она имеет периодические изменения, которые приводят как к расширению Вселенной, так и остановке ее роста. Также ученые пришли к выводу, что темная энергия не просто меняется свое влияние на космос, но и меняет силу, так что она питает ускорение расширения Вселенной иначе, чем замедление ее роста.

Астрономы проверили свою модель с помощью большого объема наблюдений. В частности, эти наблюдения касаются измерения реликтового излучения (самый старый свет во Вселенной), измерения барионной акустической осцилляции (закономерности в расположении галактик в очень больших масштабах), измерения расстояний до остатков сверхновых и слабого линзирования, которое предоставляет детали, учитывающие влияние темной материи.

Астрономы обнаружили, что их космологическая модель уменьшает противоречия, связанные с проблемой Хаббла и S8. В то же время ученые говорят, что их модель не совсем основана на известной физике. Это всего лишь попытка исследовать физические последствия модели без учета базовой физики. Теперь же нужно найти ту самую неизвестную физику, которая объясняет, как темная энергия может переключаться таким образом.

Как уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что в центре Млечного Пути темная материя уничтожает сама себя. Странный источник энергии в центре нашей галактики является новым видом темной материи.

Также Фокус писал о том, что астронавты NASA, которые пробыли на орбите почти десять месяцев вместо одной недели, наконец-то скоро вернутся на Землю. На МКС прибыл космический корабль, который их заберет домой.