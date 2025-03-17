Происходит что-то странное: в центре Млечного Пути темная материя уничтожает сама себя

Странный источник энергии в центре нашей галактики является новым видом темной материи, считают ученые.

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Ученые обнаружили, что в центре Млечного Пути водородный газ ионизирован неожиданным образом, который нельзя объяснить влиянием космических лучей. Поэтому исследователи предположили, что легкие частицы темной материи сталкиваются друг с другом, уничтожают себя и создают заряженные частицы. Если открытие подтвердится, то оно может изменить представление о темной материи и ее роли во Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет SciTechDaily.

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Темная материя, невидимое вещество, которое составляет 85% массы Вселенной, остается одной из величайших загадок космоса. Несмотря на многие годы исследований, ее истинная природа до сих пор неизвестна. В частности, неизвестно, из чего состоит темная материя на самом деле.

Теперь же астрофизики обнаружили потенциальную подсказку, которая может пролить свет на природу темной материи. Ученые считают, что за необъяснимы химическими реакциями, которые происходят в центре нашей галактики, может стоять новый вид темной материи.

По словам авторов исследования, многие десятилетия остаются загадкой огромные облака положительно заряженного водорода, расположенные в центре Млечного Пути, ведь обычно этот газ является нейтральным. Что-то дает достаточно энергии, чтобы выбить из атомов водорода отрицательно заряженные электроны.

Ученые считают, что в центре нашей галактики существует постоянный источник энергии, который влияет на водородный газ и новые наблюдения дают основание предполагать, что эта энергия исходит от более легких частиц темной материи, чем показывают существующие модели.

Сейчас считается, что темная материя может состоять из тяжелых частиц, известных как слабо взаимодействующие массивные частицы или вимпы, которые проходят через обычную материю без особого взаимодействия. Таким образом их очень сложно обнаружить. Но астрофизики считают, что существует другой вид темной материи, состоящей из более легких частиц.

Новое исследование предполагает, что легкие частицы темной материи сталкиваются, уничтожают друг друга и создают новые заряженные частицы. Эти частицы могут ионизировать водородный газ в центре Млечного Пути.

Ранее ученые пытались объяснить процесс ионизации водорода с помощью влияния космических лучей, то есть быстрых частиц с высокой энергией, которые путешествуют по всей Вселенной. Но это объяснение не нашло подтверждений. Также ученые считают, что влияние тяжелых частиц темной материи, или вимпов, также не может объяснить ионизацию водорода.

Поэтому астрофизики пришли к выводу, что темная материя потенциально может быть намного легче, чем предполагалось.

Это открытие может также объяснить еще несколько загадок нашей галактики, в том числе определенный тип излучения, исходящего из центра Млечного Пути. Астрофизики считают, что это излучение может также быт связано с высвобождением энергии в результате столкновения и уничтожения легких частиц темной материи.

Как уже писал Фокус, космический корабль компании SpaceX прибыл на МКС, чтобы забрать домой застрявших в космосе астронавтов NASA. Астронавты, которые провели на орбите почти 10 месяцев вместо 8 дней, наконец-то вернуться домой.

Также Фокус писал о том, что физики стали на шаг ближе к раскрытию тайны антиматерии и в этом им помог эксперимент на Большом адронном коллайдере.