Відбувається щось дивне: у центрі Чумацького Шляху темна матерія знищує сама себе

Дивне джерело енергії в центрі нашої галактики є новим видом темної матерії, вважають учені.

Related video

Учені виявили, що в центрі Чумацького Шляху водневий газ іонізований у несподіваний спосіб, який не можна пояснити впливом космічних променів. Тож дослідники припустили, що легкі частинки темної матерії стикаються одна з одною, знищують себе і створюють заряджені частинки. Якщо відкриття підтвердиться, то воно може змінити уявлення про темну матерію та її роль у Всесвіті. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише SciTechDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Темна матерія, невидима речовина, яка становить 85% маси Всесвіту, залишається однією з найбільших загадок космосу. Незважаючи на багато років досліджень, її справжня природа досі невідома. Зокрема, невідомо, з чого складається темна матерія насправді.

Тепер же астрофізики виявили потенційну підказку, яка може пролити світло на природу темної матерії. Учені вважають, що за незрозумілими хімічними реакціями, які відбуваються в центрі нашої галактики, може стояти новий вид темної матерії.

За словами авторів дослідження, багато десятиліть залишаються загадкою величезні хмари позитивно зарядженого водню, розташовані в центрі Чумацького Шляху, адже зазвичай цей газ є нейтральним. Щось дає достатньо енергії, щоб вибити з атомів водню негативно заряджені електрони.

Вчені вважають, що в центрі нашої галактики існує постійне джерело енергії, яке впливає на водневий газ, і нові спостереження дають підставу припускати, що ця енергія походить від більш легких частинок темної матерії, ніж показують наявні моделі.

Наразі вважається, що темна матерія може складатися з важких частинок, відомих як слабо взаємодіючі масивні частинки або вімпи, які проходять через звичайну матерію без особливої взаємодії. Таким чином їх дуже складно виявити. Але астрофізики вважають, що існує інший вид темної матерії, що складається з більш легких частинок.

Нове дослідження припускає, що легкі частинки темної матерії стикаються, знищують одна одну і створюють нові заряджені частинки. Ці частинки можуть іонізувати водневий газ у центрі Чумацького Шляху.

Раніше вчені намагалися пояснити процес іонізації водню за допомогою впливу космічних променів, тобто швидких частинок з високою енергією, що мандрують по всьому Всесвіту. Але це пояснення не знайшло підтверджень. Також учені вважають, що вплив важких частинок темної матерії, або вімпів, також не може пояснити іонізацію водню.

Тому астрофізики дійшли висновку, що темна матерія потенційно може бути набагато легшою, ніж передбачалося.

Це відкриття може також пояснити ще кілька загадок нашої галактики, зокрема певний тип випромінювання, що виходить із центру Чумацького Шляху. Астрофізики вважають, що це випромінювання може також бути пов'язане з вивільненням енергії в результаті зіткнення і знищення легких частинок темної матерії.

Як уже писав Фокус, космічний корабель компанії SpaceX прибув на МКС, щоб забрати додому застряглих у космосі астронавтів NASA. Астронавти, які провели на орбіті майже 10 місяців замість 8 днів, нарешті повернутися додому.

Також Фокус писав про те, що фізики стали на крок ближче до розкриття таємниці антиматерії і в цьому їм допоміг експеримент на Великому адронному колайдері.