Всесвіт не такий, як ми думаємо: вчені виявили "вимикач", який змінює космос

Темна енергія, яка відповідає за розширення Всесвіту, періодично змінюється, що призводить до зупинки збільшення розміру космосу. За цим стоїть невідома фізика.

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Автори нової теорії припускають, що темна енергія не є статичною, а змінюється, що призводить до зупинки розширення Всесвіту. Вчені вважають, що темна енергія могла змінитися в далекому минулому і це може пояснити невідповідності в даних спостережень за космосом. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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На сьогоднішній день найкращою моделлю еволюції Всесвіту є модель Лямбда-CDM, яка включає наявність темної енергії та холодної темної матерії. Темна енергія є загадковою силою, яка відповідає за прискорене розширення Всесвіту, а холодна темна матерія — це невидима загадкова речовина, яка забезпечує більшу частину маси майже всіх галактик.

Модель Лямбда-CDM пояснює багато спостережень за космосом, наприклад, поведінку галактик і галактичних скупчень, зростання великомасштабних структур у Всесвіті та появу реліктового випромінювання. Але за останні кілька років астрономи зіткнулися з двома серйозними проблемами.

Одна відома як проблема Габбла і вона полягає в тому, що існує різниця в показниках швидкості розширення Всесвіту. Цей показник називається постійна Габбла. Вимірювання швидкості розширення космосу в ранньому Всесвіті показують, що вона була нижчою, ніж зараз. З проблемою Габбла також пов'язана і проблема S8. Цей показник показує, наскільки грудкуватою є матерія у Всесвіті. Вимірювання показують різні результати.

Виходить, що модель Лямбда-CDM, можливо, є неповною, але що саме з нею не так, астрономи поки що не можуть зрозуміти. Автори дослідження вважають, що темна енергія може бути більш динамічною, ніж передбачалося. Модель Лямбда-CDM показує, що темна енергія є космологічною постійною, тобто вона не змінювалася протягом усієї історії Всесвіту.

У представленій вченими космологічній моделі темна енергія змінюється. Вона має періодичні зміни, які призводять як до розширення Всесвіту, так і зупинки його зростання. Також учені дійшли висновку, що темна енергія не просто змінює свій вплив на космос, а й змінює силу, тож вона живить прискорення розширення Всесвіту інакше, ніж сповільнення його зростання.

Астрономи перевірили свою модель за допомогою великого обсягу спостережень. Зокрема, ці спостереження стосуються вимірювання реліктового випромінювання (найстаріше світло у Всесвіті), вимірювання баріонної акустичної осциляції (закономірності в розташуванні галактик у дуже великих масштабах), вимірювання відстаней до залишків наднових і слабкого лінзування, що надає деталі, які враховують вплив темної матерії.

Астрономи виявили, що їхня космологічна модель зменшує суперечності, пов'язані з проблемою Габбла і S8. Водночас учені кажуть, що їхня модель не зовсім заснована на відомій фізиці. Це всього лише спроба дослідити фізичні наслідки моделі без урахування базової фізики. Тепер же потрібно знайти ту саму невідому фізику, яка пояснює, як темна енергія може перемикатися таким чином.

Як уже писав Фокус, вчені дійшли висновку, що в центрі Чумацького Шляху темна матерія знищує сама себе. Дивне джерело енергії в центрі нашої галактики є новим видом темної матерії.

Також Фокус писав про те, що астронавти NASA, які пробули на орбіті майже десять місяців замість одного тижня, нарешті скоро повернуться на Землю. На МКС прибув космічний корабель, який їх забере додому.