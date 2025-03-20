Ейнштейн сильно прорахувався: темна енергія, що розширює Всесвіт, еволюціонує (відео)

Нове дослідження показало, що 7 млрд років тому темна енергія була зовсім іншою.

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Темна енергія, яка є рушійною силою прискореного розширення Всесвіту, може змінюватися з часом, згідно з новими спостереженнями, пише Science Alert.

Проблема полягає в тому, що якщо темна енергія дійсно слабшає з часом, тоді наше уявлення про Всесвіт має бути переписане.

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Нові дані про Всесвіт були отримані за допомогою спектроскопічного інструменту темної енергії (DESI). Його було встановлено на обсерваторії Кітт-Пік в американському штаті Аризона.

"Те, що ми побачили, справді інтригує. Можливо, ми перебуваємо на порозі важливого відкриття темної енергії та фундаментальної природи нашого Всесвіту", — каже представниця співпраці DESI Алексі Лото-Гарнетт.

Інструмент DESI допомагає спостерігати за 5 тис. галактик або квазарів одночасно протягом 20 хвилин. Це допомагає вченим дізнатися вік і відстань до спостережуваних об'єктів, а також працювати над створенням карти Всесвіту.

Упродовж століття вченим відомо, що Всесвіт розширюється, оскільки астрономи бачать, як величезні скупчення галактик віддаляються одна від одної. Наприкінці 1990-х років на астрономів чекало ще одне потрясіння, коли вони з'ясували, що розширення Всесвіту прискорюється з плином часу.

Саме це прискорення пов'язали з темною енергією. Вважається, що Всесвіт складається на 70% із темної енергії, на 25% із темної матерії — і всього на 5% зі звичайної матерії.

Найкраще розуміння наукою того, як працює Всесвіт, яке називається стандартною космологічною моделлю, відноситься до темної енергії як до постійної, тобто такої, що не змінюється. Ця ідея була вперше висунута Альбертом Ейнштейном у його теорії відносності.

За словами французького фізика Арно де Маттіа, який брав участь у нещодавньому дослідженні, стандартна модель все ще є "задовільною", але під час спостережень виникають деякі питання.

Існує кілька різних способів вимірювання розширення Всесвіту, включно з вивченням залишкового випромінювання після Великого вибуху, вибухаючих зірок, званих надновими, і того, як гравітація спотворює світло галактик.

Коли команда DESI об'єднала свої нові дані з іншими вимірами, вони виявили "ознаки того, що вплив темної енергії може слабшати з плином часу".

"Коли ми об'єднуємо всі космологічні дані, це свідчить на користь того, що розширення Всесвіту прискорювалося з трохи більшою швидкістю близько 7 млрд років тому", — підсумував де Маттіа.

Нагадаємо, вчені виявили "вимикач", який змінює космос. Темна енергія, яка відповідає за розширення Всесвіту, періодично змінюється, що призводить до зупинки збільшення розміру космосу. За цим стоїть невідома фізика.