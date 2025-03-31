Невідома фізика й антигравітація: темна енергія змінює Всесвіт дивним чином

Астрофізики дійшли висновку, що темна енергія може мати спільника, який допомагає їй сповільнювати ріст великих космічних структур, таких як величезні скупчення і надскупчення галактик. Можливо, невідома фізика допомагає темній енергії діяти як антигравітаційна сила, яка зводить нанівець роботу гравітації, що створює з матерії величезні структури у Всесвіті.

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Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Space.

Великомасштабна структура Всесвіту складається зі зв'язних між собою галактик, скупчень і надскоплень галактик, а також космічних порожнин, об'єднаних у так звану космічну павутину. Ця структура Всесвіту була сформована протягом 13,8 млрд років за допомогою гравітації. Але астрофізики виявили, що зараз величезні структури у Всесвіті формуються повільніше, ніж на ранніх етапах історії космосу. Учені вважають, що, можливо, існує невідома фізика, яка допомагає темній енергії сповільнювати зростання величезних космічних структур. Такого висновку астрофізики дійшли після вивчення даних про розподіл матерії у Всесвіті та про виявлені зміни в цьому розподілі.

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Наразі вважається, що темна енергія, яка заповнює весь космос, допомагає Всесвіту розширюватися з прискоренням. Також вважається, що темна енергія є космологічною постійною, тобто незмінною силою, у стандартній космологічній моделі Лямбда-CDM. Вона описує історію еволюції космосу.

Хоча темна енергія має бути незмінною з часом, нещодавні спостереження показали, що насправді ця таємнича сила може змінюватися. А це суперечить стандартній космологічній моделі. Астрофізики вирішили з'ясувати, чи може ця зміна темної енергії бути пов'язана з уповільненням зростання величезних космічних структур, але виявили ще більшу загадку.

Чим би не була темна енергія, розширення простору-часу працює в надзвичайно великих масштабах. Учені можуть бачити, як далекі галактики віддаляються від нас із дедалі більшою швидкістю. Також ефекти розширення Всесвіту можна побачити за допомогою змін у розподілі матерії по космосу.

Вчені кажуть, що теоретично темна матерія могла б не тільки допомагати розширювати простір, а й сповільнювати формування великомасштабних структур, таких як скупчення і надскупчення галактик. Нові дані показують, що такі структури зустрічаються рідше в сучасному Всесвіті, ніж на більш ранніх етапах історії космосу. Астрофізики дійшли висновку, що у темної енергії є помічник, невідома сила, яка відіграє роль у придушенні гравітації, що сприяє уповільненню зростання великомасштабних структур у Всесвіті.

Хоча темна енергія керує Всесвітом зараз, так було не завжди. Домінування темної енергії, як вважають учені, почалося приблизно 4 млрд років тому. Тоді після періоду уповільнення розширення космосу, простір почав збільшуватися з прискоренням.

За словами вчених, сама темна енергія не може відповідати за придушення зростання величезних структур у сучасному Всесвіті, а отже, можливо, існує невідома фізика, яка може допомагати їй це робити.

Як уже писав Фокус, фізик вирішив "парадокс дідуся". Таким чином подорож назад у часі можлива, але її ніхто не згадає. Вчений вважає, що можливість подорожей назад у часі не суперечить законам фізики.

Також Фокус писав про те, що супутники планети Уран приховують всередині те, що є і на Землі. Вчені вважають, що на супутниках Урана може перебувати океан з рідкої води, але ховається він у надрах цих світів.