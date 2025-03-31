Незвичайні світи: супутники планети Уран приховують усередині те, що є і на Землі (фото)

Учені вважають, що на супутниках Урану може перебувати океан із рідкої води, але ховається він у надрах цих світів. Зокрема, астрономи вважають, що такі океани можуть перебувати під крижаною поверхнею супутників Умбріель та Оберон.

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Результати дослідження описані в статті видання Universe Today.

Нове дослідження вчених, які використовували дані про карликову планету Церера як аналог для вивчення процесу кріовулканізму на супутниках планети Уран, може допомогти краще зрозуміти формування та еволюцію океанічних світів у Сонячній системі. Ці світи можуть потенційно підтримувати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

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За словами вчених, зараз є дуже мало даних про супутники планети Уран, але вони становлять великий інтерес, адже там можуть перебувати підземні океани з рідкої води. Зокрема, це стосується супутників Умбріель і Оберон. Оскільки карликова планета Церера має схожі геологічні особливості, вчені використовували дані про неї для того. Щоб з'ясувати, чи є океани на супутниках Урана чи ні.

Церера Фото: wikipedia

Учені порівняли дані про кріовулканізм на Церері, ознаки якого представлені у вигляді яскравих плям на поверхні карликової планети, з даними, отриманими апаратом "Вояджер-2", який пролетів повз супутники Урана майже 40 років тому. Кріовулканізм на Церері пов'язують із викидами замороженої солоної води, яка може походити з підземного океану. Він, як вважають науковці, найімовірніше існував на Церері, а можливо, існує і зараз. З огляду на те, що яскраві плями, пов'язані з потенційним кріовулканізмом, було виявлено і на супутниках Умбріель та Оберон, моделювання показало, що вони могли з'явитися внаслідок викидів замороженої води з підземного океану.

Складене зображення Урана (у центрі) і його основних супутників (від більшого до меншого): Аріель, Міранда, Титанія, Оберон і Умбріель. Знімки зроблені космічним апаратом "Вояджер-2" Фото: NASA

Учені вважають, що океани з рідкої води на супутниках Урана або існували в минулому, або ж існують і зараз. Солона заморожена вода могла бути викинута на поверхню після того, як у супутники врізалися великі астероїди і залишили великі кратери.

Найбільші супутники планети Уран: Міранда, Аріель, Умбріель, Оберон і Титанія Фото: NASA

Кріовулканізм — це крижана версія традиційного вулканізму, але з надр відбувається викид не гарячої лави, а льоду. Подібні викиди замороженої води було виявлено і на деяких супутниках Юпітера та Сатурна, тож учені вважають, що там також може бути океан під поверхнею.

Поки що єдиним космічним апаратом, який зміг вивчити Уран і його супутники з близької відстані, є "Вояджер-2". Учені кажуть, що необхідна нова місія, яка допомогла б отримати підтвердження запропонованій гіпотезі про океани.

Планета Уран залишається одним із найзагадковіших світів Сонячної системи. Урна має надзвичайно великий нахил своєї осі відносно площини орбіти, а тому здається, що планета обертається навколо Сонця лежачи на боці. Також ця планета має цікаву атмосферу та погодні процеси, багато з яких ще належить пояснити.

Як уже писав Фокус, нещодавнє дослідження планети Уран показало, що вчені мали не зовсім правильне уявлення про цього газового гіганта.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат Solar Orbiter вперше сфотографував структуру, що виходить від Сонця на мільйони кілометрів. Solar Orbiter вперше сфотографував як сонячний вітер вилітає з нашої зірки у вигляді закрученого вихору.