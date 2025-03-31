Solar Orbiter уперше зафіксував структуру, що виходить від Сонця на мільйони кілометрів (відео)

Крім світла Сонце посилає в космос потік частинок, відомий як сонячний вітер. Космічний апарат Solar Orbiter уперше зафіксував як цей вітер вилітає із Сонця у вигляді закрученого вихору.

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Дослідження, що описує нове спостереження за Сонцем, опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Gizmodo.

На відео, створеному на основі зображень космічного апарату Solar Orbiter, видно, як частинки сонячного вітру закручуються по спіралі й утворюють структуру, яка простягається на мільйони кілометрів від Сонця.

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Сонячний вітер постійно бомбардує атмосферу Землі, але інтенсивність цього потоку заряджених частинок залежить від активності Сонця. Це не просто космічне явище, адже сонячний вітер може порушити роботу телекомунікаційних і навігаційних систем на Землі.

Космічний апарат Solar Orbiter намагається з'ясувати походження сонячного вітру за допомогою шести приладів. Цей апарат спостерігає за Сонцем з відносно близької відстані, що дає йому змогу проводити вимірювання сонячного вітру, який приходить повз зонд.

Нове відео, на якому показано потік сонячних частинок у вигляді вихору, було створено за допомогою приладу Metis. Це коронограф, який блокує світло, що виходить від поверхні Сонця, що дає змогу побачити більш слабке світло в зовнішній атмосфері або короні нашої зірки.

Прилад Metis є єдиним приладом, який може побачити "танець" сонячного вітру, що закручується. Жоден інший прилад не має можливості настільки детально вивчати внутрішню частину корони Сонця, де відбувається поява потоку частинок у вигляді закрученого вихору.

За словами вчених, Solar Orbiter зафіксував появу спіральної структури, яка простягалася на відстань від 1,5 до 3 радіусів Сонця. Це спостереження є унікальним, адже Solar Orbiter уперше зафіксував, як сонячний вітер вилітає із Сонця у вигляді закрученого вихору. Радіус Сонця становить 696 347 км, тому побачена структура простягається на відстань до 2 089 041 км.

Solar Orbiter регулярно фіксує дивацтва екстремальної фізики Сонця і надає вченим можливість наблизиться до розгадки таємниць нашої зірки. Унікальні можливості приладу Metis дають змогу вченим вивчати сонячний вітер біля його джерела, що допомагає краще зрозуміти не тільки сам потік заряджених частинок, а й внутрішню частину корони Сонця, яка виробляє ці частинки.

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