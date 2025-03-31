Solar Orbiter впервые запечатлел структуру, исходящую от Солнца на миллионы километров (видео)

Кроме света Солнце посылает в космос поток частиц, известный как солнечный ветер. Космический аппарат Solar Orbiter впервые запечатлел как этот ветер вылетает из Солнца в виде закрученного вихря.

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Исследование, описывающее новое наблюдение за Солнцем, опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Gizmodo.

На видео, созданном на основе изображений космического аппарата Solar Orbiter, видно как частицы солнечного ветра закручиваются по спирали и образуют структуру, которая простирается на миллионы километров от Солнца.

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Солнечный ветер постоянно бомбардирует атмосферу Земли, но интенсивность этого потока заряженных частиц зависит от активности Солнца. Это не просто космическое явление, ведь солнечный ветер может нарушить работу телекоммуникационных и навигационных систем на Земле.

Космический аппарат Solar Orbiter пытается выяснить происхождение солнечного ветра с помощью шести приборов. Этот аппарат наблюдает за Солнцем с относительно близкого расстояния, что позволяет ему проводить измерения солнечного ветра, который приходит мимо зонда.

Новое видео, на котором показан поток солнечных частиц в виде вихря, было создано с помощью прибора Metis. Это коронограф, который блокирует свет, исходящий от поверхности Солнца, что позволяет увидеть более слабый свет во внешней атмосфере или короне нашей звезды.

Прибор Metis является единственным прибором, который может увидеть закручивающийся "танец" солнечного ветра. Ни один другой прибор не имеет возможности настолько подробно изучать внутреннюю часть короны Солнца, где происходит появление потока частиц в виде закрученного вихря.

По словам ученых, Solar Orbiter запечатлел появление спиральной структуры, которая простиралась на расстояние от 1,5 до 3 радиусов Солнца. Это наблюдение является уникальным, ведь Solar Orbiter впервые запечатлел как солнечный ветер вылетает из Солнца в виде закрученного вихря. Радиус Солнца составляет 696 347 км, поэтому увиденная структура простирается на расстояние до 2 089 041 км.

Solar Orbiter регулярно фиксирует странности экстремальной физики Солнца и предоставляет ученым возможность приблизится к разгадке тайн нашей звезды. Уникальные возможности прибора Metis позволяют ученым изучать солнечный ветер у его источника, что помогает лучше понять не только сам поток заряженных частиц, но и внутреннюю часть короны Солнца, которая производит эти частицы.

Как уже писал Фокус, запуск первой ракеты-носителя на орбиту с европейского космодрома закончился катастрофой. Немецкая ракета упала и взорвалась через несколько секунд после запуска.

Также Фокус писал о том, что компания SpaceX впервые отправит астронавтов на особенную орбиту, где еще не бывали люди. Четыре частных астронавта на борту космического корабля Crew Dragon отправятся в космос в рамках исторической миссии Fram2 во вторник, 1 апреля, в 4:46 по Киеву.