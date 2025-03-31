Первая в истории орбитальная ракета, запущенная с территории Европы, упала на Землю (видео)

Немецкая компания Isar Aerospace впервые в истории попыталась запустить в космос ракету Spectrum с европейского космодрома в воскресенье, 30 марта 2025 года. Но этот запуск завершился падением и взрывом ракеты всего через 18 секунд после старта. Причина катастрофы пока неизвестна.

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Об этом пишет Space.

Напоминаем, что в январе этого года, новая ракета-носитель Starship американской компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, не совсем удачно завершила очередной испытательный полет. Верхняя ступень ракеты взорвалась вскоре после запуска с территории США. Похожая катастрофа произошла и в Европе.

Еще ни одну ракету не отправляли на орбиту с территории Европы и это попыталась сделать компания Isar Aerospace, когда ее ракета Spectrum стартовала с космодрома Аннейя в Норвегии. Как видно на видео, вскоре после старта ракета упала на покрытую льдом поверхность и взорвалась.

В немецкой компании пока не знают, что стало причиной катастрофы, но известно, что ракета упала с выключенными двигателями, поэтому вполне вероятно, что диспетчеры миссии прекратили полет, как только ракета начала кувыркаться в воздухе.

На борту ракеты Spectrum не было ни одной полезной нагрузки. Согласно заявлению компании Isar Aerospace, цель этой миссии состояла в сборе данных о том, как будет вести себя ракета во время первого полета в космос.

Космодром Аннейя был открыт на севере Норвегии в 2023 году и это был первый запуск ракеты в космос с данной стартовой площадки. Сооружения космодрома были построены специально для Isar Aerospace и ракеты Spectrum и, похоже, не пострадали в результате падения ракеты.

Высота ракеты Spectrum составляет 28 метров. Для сравнения, высота ракеты Falcon 9 компании SpaceX составляет 70 метров Фото: space.com

Высота ракеты Spectrum составляет 28 метров. Для сравнения, высота ракеты Falcon 9 компании SpaceX составляет 70 метров. Компания Isar Aerospace хочет использовать ракету-носитель Spectrum для вывода полезной нагрузки весом до 1000 кг на низкую околоземную орбиту.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA обнаружил сотни "паучьих яиц" на Марсе, но никто не знает, как они туда попали. Марсоход Perseverance запечатлел на Красной планете загадочный камень, состоящий из сотен крошечных сфер, напоминающих яйца пауков.

Также Фокус писал о том, что найден новый способ преодолеть земное притяжение, и, возможно, придется переписать правила космических полетов. Предполагается, что эта новая двигательная система бросает вызов традиционной физике.