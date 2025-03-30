Придется переписать правила космических полетов: найден способ преодолеть земное притяжение

Инженер утверждает, что нашел способ преодолеть земное притяжение. Предполагается, что эта новая двигательная система бросает вызов традиционной физике, а также поможет переписать правила космических полетов.

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Об этом пишет Popular Mechanics.

Разработка машины, способной производить тягу без выброса топлива, стало бы переломным моментом в космических путешествиях человечества. Увы, есть проблема — такое устройство бросает вызов законам физики.

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Впрочем, физики все еще не исключают такой возможности. Теперь бывший инженер NASA разработал электрическую конструкцию, которая позволит преодолеть земное притяжение. Компания Exodus Propulsion Technologies, стоящая за созданием двигателя, утверждает, что их устройство способно достигать тяги, противодействующей притяжению Земли, такое утверждение все еще требует независимой проверки. Оно также было встречено учеными с долей скептицизма.

Более 20 лет назад, в 2021 году, британский инженер-электрик Роджер Шойер впервые представил свой двигатель, известный как EmDrive. Он был назван "невозможным", так как его создатель утверждал, что двигатель не требует топлива — простыми словами, он бросает вызов всем известным законам физики.

Ученые скептично восприняли открытие. Потребовалось два десятилетия, чтобы в 2021 году был озвучен окончательный вывод: EmDrive — чушь. Впрочем, идея о двигателе, не требующем топлива, не умерла вместе с EmDrive. Вместо этого приближается новый претендент, и его поддерживает бывший ученый NASA.

Работая в NASA, Чарльз Бюлер помог основать Лабораторию электростатики и физики поверхности в Космическом центре Кеннеди во Флориде — лабораторию, гарантирующую, что ракеты не взорвутся. Сегодня Бюлер является соучредителем космической компании Exodus Propulsion Technologies, и они с командой заявляют о создании двигателя, работающего на "новой силе", которая бросает вызов всем законам физики. Эта сила дает двигателю без топлива достаточно импульса, чтобы преодолеть гравитацию.

Бюлер с командой утверждают, что им удалось совершить "крупное открытие". Это открытие "новой силы" является фундаментальным, поскольку электрические поля сами по себе способны генерировать устойчивую силу на объекте и обеспечивать перемещение центра масс указанного объекта без выталкивания массы.

За открытием стоит команда, состоящая из ученых, ранее работавших в NASA, Blue Origin и ВВС США. Ученые десятилетиями исследовала бестопливные двигатели и в конце концом пришли к электростатике. В течение многих лет двигатели команды производили незначительную тягу, однако с каждой новой итерацией она становилась все больше. В 2023 году работа ученых достигла кульминации и им удалось создать "новую силу", способную преодолеть гравитацию Земли.

По словам Бюлера, они с коллегами обнаружили, что системы, содержащие асимметрию либо в электростатическом давлении, либо в каком-то виде электростатического расходящегося поля, могут придавать системе центра масс ненулевую составляющую силы. Это означает, что существует базовая физика, способная прикладывать силу к объекту, если эти два ограничения будут выполнены.

Заявление инженеров довольно революционны, а потому были восприняты учеными по всему миру с долей здорового скептицизма. Но история двигателей без топлива полна, казалось бы, положительных результатов, которые в конечном итоге разбиваются о скалы научной реальности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что гравитация еще ничего не закончила с поверхностью планеты.