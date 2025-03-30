Доведеться переписати правила космічних польотів: знайдено спосіб подолати земне тяжіння

Інженер стверджує, що знайшов спосіб подолати земне тяжіння. Передбачається, що ця нова рухова система кидає виклик традиційній фізиці, а також допоможе переписати правила космічних польотів.

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Про це пише Popular Mechanics.

Розробка машини, здатної виробляти тягу без викиду палива, стала б переломним моментом у космічних подорожах людства. На жаль, є проблема — такий пристрій кидає виклик законам фізики.

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Утім, фізики все ще не виключають такої можливості. Тепер колишній інженер NASA розробив електричну конструкцію, яка дасть змогу подолати земне тяжіння. Компанія Exodus Propulsion Technologies, що стоїть за створенням двигуна, стверджує, що їхній пристрій здатний досягати тяги, що протидіє тяжінню Землі, таке твердження все ще потребує незалежної перевірки. Воно також було зустрінуте вченими з часткою скептицизму.

Понад 20 років тому, у 2021 році, британський інженер-електрик Роджер Шойєр уперше представив свій двигун, відомий як EmDrive. Його назвали "неможливим", оскільки його творець стверджував, що двигун не потребує пального — простими словами, він кидає виклик усім відомим законам фізики.

Вчені скептично сприйняли відкриття. Знадобилося два десятиліття, щоб у 2021 році було озвучено остаточний висновок: EmDrive — нісенітниця. Утім, ідея про двигун, що не потребує пального, не померла разом з EmDrive. Натомість наближається новий претендент, і його підтримує колишній учений NASA.

Працюючи в NASA, Чарльз Бюлер допоміг заснувати Лабораторію електростатики й фізики поверхні в Космічному центрі Кеннеді у Флориді — лабораторію, яка гарантує, що ракети не вибухнуть. Сьогодні Бюлер є співзасновником космічної компанії Exodus Propulsion Technologies, і вони з командою заявляють про створення двигуна, що працює на "новій силі", яка кидає виклик усім законам фізики. Ця сила дає двигуну без палива достатньо імпульсу, щоб подолати гравітацію.

Бюлер з командою стверджують, що їм вдалося зробити "велике відкриття". Це відкриття "нової сили" є фундаментальним, оскільки електричні поля самі по собі здатні генерувати стійку силу на об'єкті та забезпечувати переміщення центру мас зазначеного об'єкта без виштовхування маси.

За відкриттям стоїть команда, що складається з учених, які раніше працювали в NASA, Blue Origin і ВПС США. Науковці десятиліттями досліджували безпаливні двигуни та врешті-решт прийшли до електростатики. Протягом багатьох років двигуни команди виробляли незначну тягу, проте з кожною новою ітерацією вона ставала все більшою. У 2023 році робота вчених досягла кульмінації і їм вдалося створити "нову силу", здатну подолати гравітацію Землі.

За словами Бюлера, вони з колегами виявили, що системи, які містять асиметрію або в електростатичному тиску, або в якомусь вигляді електростатичного поля, що розходиться, можуть надавати системі центру мас ненульову частину сили. Це означає, що існує базова фізика, здатна прикладати силу до об'єкта, якщо ці два обмеження будуть виконані.

Заяви інженерів досить революційні, а тому були сприйняті вченими по всьому світу з часткою здорового скептицизму. Але історія двигунів без палива сповнена, здавалося б, позитивних результатів, які в кінцевому підсумку розбиваються об скелі наукової реальності.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що гравітація ще нічого не закінчила з поверхнею планети.