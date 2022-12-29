Довгі подорожі в космосі. Вчені з'ясували, що допоможе людині полетіти до зірок

Експеримент, поки що на мавпах, показав, як певний уплив на мозок може бути корисним для далеких космічних подорожей.

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Китайські вчені в межах нового дослідження вирішили перевірити, чи можна викликати шляхом упливу на нейрони в мозку штучну гібернацію або гіпотермію в мавп. Оскільки в людини схожа будова мозку, це дослідження було спрямоване на вивчення потенційної можливості людей впадати в сплячку під час тривалих космічних подорожей, пише ScienceAlert.

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Проблема далеких космічних подорожей

Щоб люди могли колись полетіти до найближчих зірок, потрібно вирішити кілька важливих проблем. Наприклад, відстань до найближчої зірки, Проксими Центавра, становить приблизно 4 світлові роки. Це означає, що якщо космічний корабель летітиме зі швидкістю світла, то до місця призначення він прибуде за 4 роки. Але таких технологій у людей немає і найближчим часом не передбачається. Та й теоретично цю можливість учені ставлять під сумнів.

Тому в будь-якому випадку з'являться двигуни, які допоможуть переміщатися в космосі швидше, ніж зараз, і все ж таки ця подорож може зайняти сотні років. Технології, які з'являться в найближчому майбутньому, дозволять космічному кораблю досягти найближчих зірок за кілька тисяч років, вважають учені.

Для порівняння, запущений ще наприкінці 70-х років минулого століття космічний апарат "Вояджер-1", якщо в нього не вийде з ладу його двигун, долетить до Проксими Центавра через понад 70 тисяч років.

[ + – ] Деякі вчені пропонують створити в майбутньому такі космічні кораблі, де люди могли б жити, народжувати дітей, і лише, можливо, правнуки перших мандрівників змогли б досягти найближчих зірок Фото: dino

Що допоможе людині досягти зірок?

Деякі вчені пропонують створити в майбутньому такі космічні кораблі, де люди могли б жити, народжувати дітей, і лише, можливо, правнуки перших мандрівників змогли б досягти найближчих зірок. Але є й інший варіант: використати штучну сплячку чи глибокий сон для того, щоб люди могли проспати всю подорож, а потім прокинулися б у точці призначення.

Гібернацію використовують деякі ссавці, особливо в зимовий період, коли їм потрібно максимально знизити рівень метаболізму і так заощадити енергію, необхідну для життя. Але деякі тварини впадають у ще один вид сплячки, гіпотермію, тобто в них знижується температура, і також знижується рівень метаболізму. Поки що вчені не знають, наскільки можливо ввести людину в стан штучного глибокого сну, але з гіпотермією все може вийти. Принаймні теоретично.

Новий експеримент на мавпах

Група вчених із Китайської академії наук провели дослідження на макаках-крабоїдах, під час якого вони штучно намагалися спричинити стан гіпотермії. Під час гіпотермії температура тіла знижується, а обмін речовин уповільнюється до мінімуму, але організм зберігає всі життєво важливі функції в нормі.

[ + – ] Учені вважають, що для подорожей до зірок можна використовувати штучну сплячку або глибокий сон для того, щоб люди могли проспати всю подорож, а потім прокинулися б у точці призначення Фото: ScienceAlert

Учені Ван Хон і Дай Цзі хотіли дізнатися, чи зможуть вони викликати стан штучної гіпотермії, а можливо, і глибокого сну в приматів за допомогою хімічного впливу на нейрони в гіпоталамусі, які відповідають за процеси сну й терморегуляції.

Для цього макакам вводили під наркозом і без нього спеціальний нейролептик під назвою N-оксид клозапіну. Після проведених маніпуляцій учені за допомогою МРТ досліджували мозок мавп, а також вивчали поведінкові, фізіологічні та біохімічні зміни.

Результати дослідження

Виявилося, що цей препарат може ввести мавп у стан гіпотермії як під наркозом, так і без нього. Але в мавп під наркозом гіпотермія призводила до падіння внутрішньої температури тіла, запобігаючи зовнішньому нагріванню. Дослідники кажуть, що це демонструє критичну роль нейронів у терморегуляції приматів.

Учені також виявили поведінкові зміни в мавп і порівняли їх із такими ж у мишей із гіпотермією. Як правило, миші знижують свою активність, і їхня частота серцевих скорочень знижується в спробі зберегти тепло. Але в мавп навпаки збільшилася частота серцевих скорочень і рівень активності, і, крім того, вони почали замерзати. Це говорить про те, що терморегуляція в приматів складніша, ніж у мишей, і якщо говорити про введення людини в стан гіпотермії, або глибокого сну, то це варто враховувати.

Учені вважають, що це дослідження є важливим кроком до розуміння того, як можна буде ввести людину в штучну сплячку для подолання далеких відстаней у космосі.

Фокус уже писав про ще одне дослідження, яке передбачає, що під час подорожей на Марс людям усе ж таки доведеться впадати в стан штучного глибокого сну.