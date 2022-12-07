Щоб вижити на шляху до Марса, астронавтам доведеться навчитися дечому у тварин

Особливості тварин під час адаптації до навколишнього середовища можуть бути корисними для майбутніх мандрівників на Червону планету.

Related video

Міжнародна група вчених вважає, що для того, щоб вижити під час польоту на Марс, астронавтам потрібно буде впадати в сплячку. Саме штучна гібернація (зимова сплячка у тварин) може захистити астронавтів від смертельних доз космічного випромінювання, пише Forbes.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зараз NASA планує повернути людину на Місяць уже за кілька років. Але наступні плани освоєння космосу говорять про те, що вже наприкінці наступного десятиліття або на початку 2040-х на Марс полетять перші астронавти. Однією з найбільших проблем для тривалих космічних місій є небезпечне космічне випромінювання, яке може бути смертельним для людини.

[ + – ] Зараз NASA планує повернути людину на Місяць уже за кілька років. Але наступні плани освоєння космосу говорять про те, що вже наприкінці наступного десятиліття або на початку 2040-х на Марс полетять перші астронавти Фото: rusunion

Міжнародна група вчених представила своє нове дослідження, в якому вони розглянули питання, як врятувати астронавтів від смертельних доз космічного випромінювання під час подорожі на Марс. Вчені вважають, що штучна гібернація, тобто зимова сплячка, в яку впадають тварини на Землі, може допомогти у розв'язанні цієї проблеми.

Відомо, що в такому стані у тварин знижується рівень функцій життєзабезпечення організму й у них відбуваються зміни на молекулярному рівні. Зокрема, у тварин:

знижується температура тіла;

знижується рівень метаболізму (обміну речовин);

сповільнюється серцевий ритм;

знижується споживання кисню;

сповільнюється активність генів та біосинтез білків.

Вчені провели експерименти на щурах, які, як і люди, не впадають у сплячку і результати показали, що штучна гібернація, яку їх піддали, може підвищити стійкість до шкідливого випромінювання. Водночас за словами вчених, як свідчать дослідження, тварини, які впадають у природну сплячку, також мають стійкість до випромінювання.

[ + – ] Міжнародна група вчених представила своє нове дослідження, в якому вони розглянули питання, як врятувати астронавтів від смертельних доз космічного випромінювання під час подорожі на Марс. Вчені вважають, що штучна гібернація, тобто зимова сплячка, в яку спадають тварини на Землі, може допомогти у розв'язанні цієї проблеми Фото: Forbes

Астронавтів у космосі потрібно захищати й від сонячного, і від космічного випромінювання, але останнє набагато небезпечніше для людини. Це випромінювання складається з високоенергетичних заряджених частинок, зокрема іонізуючих важких іонів, які створюються в далеких галактиках. Ці частки неможливо зупинити при проникненні в космічний корабель та тіла астронавтів.

Космічне випромінювання настільки сильне, що його рівень перевищує більш ніж 200 разів безпечний рівень радіаційного фону на Землі. І такий небезпечний вплив на організм астронавти відчуватимуть тривалий час. Внаслідок такого випромінювання пошкодження тканин космічних мандрівників. Але нове дослідження свідчить, що штучна сплячка знижує пошкодження тканин від сильного випромінювання.

[ + – ] За словами вчених, штучна гібернація може стати добрим способом для захисту астронавтів на шляху до Марса Фото: NASA

За словами вчених, штучна гібернація може стати добрим способом для захисту астронавтів на шляху до Марса. І не лише в цій подорожі, а й в інших тривалих місіях з дослідження та колонізації Сонячної системи. За словами вчених, двома ключовими факторами у запобіганні пошкодженню клітин космічним випромінюванням є нижча концентрація кисню в тканинах та менший рівень метаболізму.

Водночас вчені вказують на те, що необхідно вивчити вплив штучної сплячки на органи людини. Також потрібно знайти спосіб безпечно та контрольовано вводити людину в стан штучного глибокого сну і виводити з нього. Поки що таких методів немає.

Фокус вже писав про те, що в NASA поділилися планами щодо першої пілотованої місії на Марс і того, як житимуть на Червоній планеті перші астронавти.

Також Фокус писав про дослідження, яке свідчить, що в астронавтів відбуваються генетичні зміни після тривалого перебування у космосі.