Марсіанські будні. NASA розповіло, як двоє астронавтів житимуть на Червоній планеті

Поки точно не відомо, коли відбудеться перший політ на Червону планету, NASA поділилося своїм баченням майбутньої 30-денної місії.

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В американському космічному агентстві озвучили свої плани щодо майбутнього освоєння космосу. І хоча людина поки не змогла повернутися на Місяць, все ж таки NASA вже думає про перший політ на Марс. Фахівці NASA розкрили перші подробиці того, як може виглядати 30-денне перебування на поверхні Марса перших двох астронавтів із Землі, повідомляє Futurism.

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Поки політ на Марс — це справа навіть не цього десятиліття і, можливо, навіть не наступного. Проте в NASA вже готують проєкти подорожі на Червону планету та плани перебування астронавтів на поверхні.

По-перше, у NASA вважають, що на Марс перших астронавтів доставить космічний корабель, який матиме гібридну рухову установку, яка поєднуватиме в собі хімічний та електричний двигун.

[ + – ] У NASA вважають, що на Марс перших астронавтів доставить космічний корабель, який матиме гібридну рухову установку, яка поєднуватиме в собі хімічний та електричний двигун Фото: ISS

На Марс потраплять лише двоє

Згідно з планом NASA, двоє членів екіпажу після прильоту залишаться на орбіті Марса, а двоє спустяться вниз. Вони це зроблять за допомогою спеціального посадкового апарату, який нестиме марсіанський транспортний засіб, який також виконуватиме функцію житла та робочого місця для астронавтів, а також заздалегідь заправлений підйомний апарат, за допомогою якого астронавти зможуть повернутися на орбіту.

У наповненому припасами та всім необхідним науковим обладнанням марсіанському всюдиході перші два астронавти проведуть на Марсі 30 земних днів.

"Зважаючи на те, що на Марсі сила тяжіння становить приблизно лише третину земної, астронавтам доведеться деякий час звикати до нових умов усередині транспортного засобу і лише потім вийти на поверхню", — говорить Курт Фогель із NASA.

[ + – ] На Марсі сила тяжіння становить приблизно третину земної, тому астронавтам доведеться деякий час звикати до нових умов усередині транспортного засобу і лише потім вийти на поверхню Фото: New Atlas

Місія на Марсі: від 30 до 500 днів

NASA планує, що місії на поверхні Марса можуть тривати від 30 до 500 днів. Враховуючи час польоту до Марса і назад, вся місія може тривати від 2 до 916 днів. Тому, за словами Фогеля, 30 днів на Марсі є поки найкращим варіантом, враховуючи скільки коштуватиме такий політ. А це буде справді астрономічна сума.

NASA планує скористатися всіма набутими знаннями під час дослідження Місяця на Марсі. Звичайно, це станеться після того, як люди повернуться на супутник Землі. І, можливо, це відбудеться вже у 2026 році.

Поки NASA лише готує до тестового безпілотного запуску свою нову ракету Space Launch System. Цей політ ракети, яка призначена для відправки людини на Місяць і в майбутньому і на Марс, має відбутися вже цього року. Потім, згідно з планом космічного агентства, до Місяця полетять астронавти, але тільки обертають навколо нашого супутника на кораблі Orion. І лише на третьому етапі програми "Артеміда" відбудеться висадка людини на Місяць.

[ + – ] Поки NASA тільки готує до тестового безпілотного запуску свою нову ракету Space Launch System, яка призначена для відправки людини на Місяць і в майбутньому і на Марс Фото: ISS

Коли люди полетять на Марс?

На Місяці NASA планує обладнати базу, а також на орбіті Місяця побудувати космічну станцію Lunar Gateway, яка виконуватиме функцію транспортного хаба для майбутніх посадок екіпажів на Місяць. Зрештою, NASA планує створити новий космічний корабель Transit Habitat, який і доставить астронавтів на Марс.

Коли все це станеться, досі не відомо. У NASA не озвучують конкретних термінів, а лише розповіли про те, як має виглядати подорож на Марс та перша 30-денна місія з двома членами екіпажу.

Водночас головний конкурент NASA з освоєння Марса Ілон Маск ще в березні заявив про те, що не залишає надію відправити перший екіпаж на Червону планету вже наприкінці цього десятиліття.